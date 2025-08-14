СК отреагировал на удары ВСУ по Ростову-на-Дону и Белгороду

Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ

По факту атак ВСУ на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода возбуждены уголовные дела о теракте, сообщили в СК РФ. Всего пострадали 16 мирных жителей, получивших различные ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь. Также, по информации ведомства, поврежденными оказались несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской (Ростов-на-Дону).

Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, — сказано в сообщении.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Как заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, этот дрон фактически является переделанным спортивным самолетом. Специалист отметил, что скорость такого БПЛА может достигать 200 км в час, а бомбовая нагрузка — до 100 кг.