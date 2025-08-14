ВМФ России приступил к созданию нового океанского корабля

Военно-морской флот России начал разработку нового перспективного корабля для выполнения задач в дальней океанской зоне, сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев после церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» в Петербурге. Техническое задание уже выдано, а проект находится на завершающей стадии разработки, передает ТАСС.

Отмечу, что мы совместно работаем над перспективным кораблем дальней океанской зоны. Техническое задание ВМФ выдано, реализуется сейчас проектантами, находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, будем говорить, есть все основания, что в установленные сроки технический проект будет завершен, — заявил Моисеев.

По его словам, после завершения проектных работ корабль будет заложен в рамках следующей госпрограммы вооружений. Главком отметил, что параллельно продолжается строительство фрегатов проекта 22350, которые способны выполнять задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне. В настоящее время пять таких кораблей находятся на различных стадиях постройки, дополняя уже действующие в составе флота единицы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.