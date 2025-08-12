Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

На улицах Красноярска заметили толпу мигрантов, сообщил Telegram-канал «Русские Новости». Судя по снятым местной жительницей кадрам, вдоль дороги с обеих сторон идут тысячи иностранцев. Когда было сделано видео, не уточняется.

Это просто кошмар. Походу они все из Таджикистана, Узбекистана приехали в Красноярск, — отметила женщина.

Авторы поста написали, что толпы мигрантов находятся «в режиме вольного выпаса». По их мнению, при надлежащем кураторстве они способны захватить город вместе с администрацией, и этому невозможно будет воспрепятствовать.

Ранее на одной из заправок в Москве мигрант поцеловал в губы четырехлетнего мальчика, когда тот был со своей матерью. Женщина смогла оттеснить мужчину от сына. Полиция задержала его. 51-летний уроженец Узбекистана во время допроса сказал, что поцеловал мальчика «спонтанно».

До этого активисты «Русской общины» устроили воспитательную беседу с мигрантами в Санкт-Петербурге. Они попросили рабочих прекратить свистеть проходящим девушкам и распивать алкоголь на улице. Члены организации обратились к руководителю группы строителей с просьбой уладить ситуацию.