12 августа 2025 в 15:01

Мигрант поцеловал маленького ребенка в губы на глазах изумленной матери

Мигрант поцеловал ребенка при матери на заправке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одной из заправок в Москве мигрант поцеловал в губы четырехлетнего мальчика, когда тот был со своей матерью, передает «МК». Женщина помогла оттеснить мужчину от сына, а позже пошла в полицию и сообщила об инциденте.

Полицейские быстро нашли мужчину, которым оказался 51-летний уроженец Узбекистана, говорится в материале. Во время допроса он сказал, что поцеловал мальчика «спонтанно». В отношении мигранта было заведено уголовное дело. В СК готовят ходатайство об аресте мужчины.

Ранее в Архангельске был задержан гражданин иностранного государства, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина на пляже подозвал к себе девочку, схватил ее за руку и попытался прижать, а также прикоснуться к ребенку и поцеловать.

Кроме того, активисты «Русской общины» устроили воспитательную беседу с мигрантами в Санкт-Петербурге. Они попросили рабочих прекратить свистеть проходящим девушкам и распивать алкоголь на улице. Члены организации обратились к руководителю группы строителей с просьбой уладить ситуацию и поговорить с коллегами. В ответ он пообещал принять меры и обсудить поведение своих подчиненных.

