08 августа 2025 в 17:36

Мигрант поплатился за попытку поцеловать ребенка на пляже

В Архангельске мигранта арестовали за приставания к несовершеннолетней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельске задержали иностранца, которого подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, сообщает 29.RU. По данным следствия, преступление произошло на пляже Соломбалы, на берегу реки Кузнечиха.

Следователи установили, что мужчина подозвал девочку к себе, схватил за руку, стал прижимать к себе и попытался прикоснуться и поцеловать. Ребенок в этот момент попытался убежать.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера. Как уточняется, мигрант 1993 года рождения проживает в одном из общежитий города. Он женат, имеет маленького ребенка и ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данным следствия, мужчина понимал, что перед ним подросток, не достигший 18 лет.

В Санкт-Петербурге активисты движения «Русская община» провели профилактическую беседу с группой мигрантов-строителей. Дружинники попросили рабочих перестать свистеть вслед проходящим девушкам и распивать алкоголь на улице. Главному в бригаде предложили сдерживать поведение подопечных. Он пообещал принять меры и провести с ними разговор.

Архангельск
мигранты
педофилы
дети
приставания
