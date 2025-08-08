Мигрант поплатился за попытку поцеловать ребенка на пляже В Архангельске мигранта арестовали за приставания к несовершеннолетней

В Архангельске задержали иностранца, которого подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, сообщает 29.RU. По данным следствия, преступление произошло на пляже Соломбалы, на берегу реки Кузнечиха.

Следователи установили, что мужчина подозвал девочку к себе, схватил за руку, стал прижимать к себе и попытался прикоснуться и поцеловать. Ребенок в этот момент попытался убежать.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера. Как уточняется, мигрант 1993 года рождения проживает в одном из общежитий города. Он женат, имеет маленького ребенка и ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данным следствия, мужчина понимал, что перед ним подросток, не достигший 18 лет.

