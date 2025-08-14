Члена совета директоров Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке

Член совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Михаил Папкин нечестно зарабатывал на покупке акций предприятия, используя инсайдерскую информацию, установили в Банке России. Он привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России в ходе проверки установил факты неправомерного использования инсайдерской информации Папкиным Михаилом Владимировичем при совершении операций с обыкновенными акциями ПАО «Ашинский метзавод», — гласит сообщение.

Папкин присутствовал на заседании совета директоров предприятия, где обсуждалось собрание акционеров и размер дивидендов. В тот же день он совершил несколько покупок акций завода, пояснили в ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили, что за первые шесть месяцев 2025 года Центральный банк РФ обнаружил свыше четырех тысяч незаконных финансовых схем и мошеннических проектов. Этот показатель на 20% превышает данные аналогичного периода предыдущего года. Подавляющее большинство выявленных нарушений (более 88%) касалось деятельности финансовых пирамид и нелегальных брокеров.