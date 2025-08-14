В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах Российский суд заочно вынес приговор начальнику украинского СИЗО в Сумах

Курский областной суд заочно признал виновным начальника СИЗО в городе Сумы Игоря Яковлева и приговорил его к 13 годам заключения. Он проходил фигурантом по делу о жестоком обращении с военнопленными, сообщили в пресс-службе инстанции.

Гражданин Украины Игорь Яковлев совершил два эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, запрещенных международным договором РФ.), — сообщили в суде.

Начальник СИЗО как должностное лицо допустил насилие по отношению к военнопленным и гражданскому лицу. В том числе он не препятствовал преступлениям представителей СБУ и Национальной гвардии Украины.

Ранее солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО с позывным Шкипер. Они передавали послания, в которых рассказывали, что якобы знают, где живут родные военного.

Также бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини сообщил, что на фронте погибли 20 французских наемников ВСУ. Еще девять получили ранения.