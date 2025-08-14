Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 19:57

«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО

Боец СВО Шкипер вспомнил об угрозах ВСУ в адрес своей семьи

Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины передавали «послания» на дронах для российского бойца с позывным Шкипер. Он рассказал ИА Регнум, что противники угрожали семье военного.

Они отправляли «птицу» специально: «Передайте Шкиперу». Я помню, даже по-английски. Мне когда принесли надпись, там она прям веревкой была обмотана: «Передайте Шкиперу, мы знаем, где его родители живут», — пояснил боец.

По словам солдата, операторы украинских дронов увидели его позывной на бронежилете. Они устроили настоящую «охоту» на военного, пояснил Шкипер.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также боец СВО казак Юрий Деев рассказал, что легкие и маневренные мотоциклы стали новыми «боевыми лошадьми» на передовой. Их используют как инструмент для быстрых и неожиданных атак.

СВО
ВСУ
дроны
бойцы
