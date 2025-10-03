Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 3 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

регионы
Минобороны РФ
атаки
ВСУ
беспилотники
