Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика

В ночь на 3 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области, — говорится в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru