«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Путин посчитал вступление Швеции и Финляндии в НАТО глупостью

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью, такое мнение в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем.

По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. Вообще никаких проблем, — сказал Путин.

Он добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вынудит Россию принять симметричные ответные меры. При этом Путин отметил, что Москва не против нормализации отношений, однако у нее сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки.

Журналисты New York Times обратили внимание, что в ходе выступления на пленарной сессии «Валдая» Путин подверг критике правящие круги Европы. Президент обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы».