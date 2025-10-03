Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 07:21

«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Путин посчитал вступление Швеции и Финляндии в НАТО глупостью

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью, такое мнение в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем.

По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. Вообще никаких проблем, — сказал Путин.

Он добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вынудит Россию принять симметричные ответные меры. При этом Путин отметил, что Москва не против нормализации отношений, однако у нее сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки.

Журналисты New York Times обратили внимание, что в ходе выступления на пленарной сессии «Валдая» Путин подверг критике правящие круги Европы. Президент обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы».

Россия
Владимир Путин
Швеция
Финляндия
НАТО
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
