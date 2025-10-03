Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 07:38

Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты

Некоторые пищевые продукты представляют потенциальную опасность для здоровья сердца, заявила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова в интервью RT. Особого внимания заслуживают продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и избыточной соли.

Жирная пища, включая фастфуд, кондитерские изделия и жирные сорта мяса, способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах за счет повышения уровня липопротеидов низкой плотности, указала врач. Сладкие газированные напитки, соки, конфеты и выпечка с высоким содержанием добавленного сахара значительно увеличивают риск развития ожирения, которое является одним из ключевых факторов риска сердечных заболеваний.

Потребление пищи с высоким содержанием соли также увеличивает риск повышения артериального давления. К таким продуктам можно отнести полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы, снеки, — сказала Белоусова.

Врач также отметила важность включения в рацион продуктов, богатых клетчаткой, калием и магнием, которые оказывают благотворное влияние на работу сердечной мышцы и состояние сосудов. Регулярное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых круп и орехов способствует поддержанию нормального артериального давления и снижает риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Ранее сообщалось, что потребление соленой еды в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и даже спровоцировать бессонницу. То же касается и острой пищи.

