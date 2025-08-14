На Западе раскрыли секретное предложение Трампа Путину по Украине

Президент США Дональд Трамп предложит российскому лидеру Владимиру Путину заключить сделку по Украине, передает Washington Post со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что американский политик порекомендует применить формулу «территории в обмен на прекращение огня».

Собеседник издания назвал «реальностью» предполагаемую сделку, однако не привел других ее подробностей. При этом инсайдер подчеркнул, что при отказе Путина Трамп может ввести новые санкции против России из чувства «унижения».

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что мнение Украины по саммиту на Аляске не волнует Вашингтон и Москву. В первую очередь Россия и США обсудят свои взаимоотношения, убежден эксперт. При этом украинский вопрос станет лишь одной из тем на повестке двусторонней встречи, добавил он.

Политолог-американист Малек Дудаков также не исключил продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в результате саммита на Аляске. Он также призвал не ждать глобальных подвижек по украинскому вопросу после завершения встречи.