Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:02

«Это мелочь»: политолог о статусе Украины в повестке саммита на Аляске

Политолог Светов: мнение Украины по саммиту на Аляске никого не волнует

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мнение представителей украинской власти по саммиту на Аляске не волнует Россию и США, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, на предстоящей встрече российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в первую очередь обсудят вопросы, касающиеся взаимоотношений двух государств, в том числе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Они (Путин и Трамп. — NEWS.ru) запланировали обсуждение целого комплекса вопросов. Для этого президента Путина сопровождают его помощник по международным связям [Юрий Ушаков], министр иностранных дел [Сергей Лавров], министр обороны [Андрей Белоусов] и министр финансов [Антон Силуанов]. Этот разговор будет об отношениях между нашими государствами. Например, Путин сказал, что возможно разговор пойдет о Договоре о сокращении стратегических [наступательных] вооружений. Наши же ответили совершенно откровенно: было сказано, что мнение Украины в этих переговорах нас не интересует. Украина — марионеточная страна, ею руководят другие, ее лидер нелегитимен. Нам плевать на его судьбу, — ответил Светов.

Как подчеркнул Светов, Украина будет одна из многих тем повестки саммита на Аляске. По его словам, в том случае, если РФ и США не достигнут компромисса в этом вопросе, российская армия будет продолжать наступление в зоне СВО.

У нас есть конкретная задача. У нас есть сосед — Соединенные Штаты Америки. У них столько же ядерных бомб, сколько у нас. Мы можем гарантированно уничтожить друг друга. Вот об этом мы договариваемся. И Украина в этом раскладе просто та ситуация, из-за которой может возникнуть конфликт. О чем говорит Трамп постоянно: ввязавшись в ситуацию на Украине, [экс-президент США Джо] Байден подвел Соединенные Штаты Америки к угрозе третьей мировой войны. Речь идет о глобальных вопросах, а это мелочь. Ну, не договоримся по Украине — продолжим наступление, — резюмировал Светов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Россия и США могут продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) по итогам саммита на Аляске. При этом, по его словам, после одной встречи не стоит ожидать серьезной деэскалации в российско-украинском конфликте.

Россия
США
переговоры
Аляска
Софья Якимова
С. Якимова
