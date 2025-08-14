«Прорывы могут быть»: политолог об итогах саммита на Аляске

Россия и США могут продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) по итогам саммита на Аляске, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, после одной встречи не стоит ожидать серьезной деэскалации в российско-украинском конфликте.

Могут быть жесты доброй воли [на Украине] вроде объявления временного перемирия в воздухе и на море — то, что сейчас активно обсуждается. Но какой-то, наверное, масштабной деэскалации на украинском направлении по итогам всего лишь одного саммита ждать не стоит. В других вопросах прорывы могут быть. Это касается экономики, то есть смягчения санкций, какие-то совместные проекты, например, по добыче редкоземельных металлов в Арктике. То же самое может коснуться вопросов, связанных со стратегической безопасностью, то есть продление или подписание договора СНВ-3, — пояснил Дудаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов заявил, что США и Россия могут договориться о совместных проектах в Арктике по итогам саммита на Аляске. Парламентарий подчеркнул, что этот регион может гораздо больше интересовать президента США Дональда Трампа, чем Украина.