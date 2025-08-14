В Минтрансе раскрыли будущее дронов-доставщиков в России

Минтранс России собирается в ближайшее время внедрять дроны для услуг доставки внутри городов, заявил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего». Задача станет большим вызовом для министерства, передает его слова ТАСС.

Мы также понимаем и видим, что очень скоро мы начнем работать над нормированием доставки дронами в городах какой-то продукции. Уже есть эти пилоты в Самарской области. Москва на это смотрит, насколько я знаю, очень активно, — рассказал Никитин.

По словам министра, беспилотники уже используются в ЖКХ. Однако ведомство не собирается вводить нормы для такого вида транспорта, пока он не окажется на дорогах общего пользования.

Ранее Никитин заявил, что из-за дронов профессия курьера в перспективе может исчезнуть. Он отметил, что потенциал у беспилотных систем доставки действительно значительный.

При этом спрос на курьеров в России начал падать, гласит отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы. Во втором квартале 2025 года количество вакансий снизилось на 7% к аналогичному периоду прошлого года, при этом число резюме от соискателей возросло на 102%.