14 августа 2025 в 12:19

Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров

В России уменьшилось количество вакансий для курьеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спрос на курьеров в России начал падать, передают «Ведомости» со ссылкой на отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы. Во втором квартале 2025 года количество вакансий снизилось на 7% к аналогичному периоду прошлого года, при этом число резюме от соискателей возросло на 102%.

Однако в некоторых регионах зафиксирован рост. Например, в Северо-Западном федеральном округе спрос на курьеров вырос на 37%, а в Северо-Кавказском федеральном округе — на 152%.

Руководитель АЦ РИР Николай Васильев связал сокращение числа вакансий с сезонными колебаниями и спецификой отрасли, где основными работодателями остаются ритейл и логистика. По его словам, такие изменения носят временный характер.

Менее оптимистично настроена директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина. Она отметила, что снижение спроса на курьеров — это устойчивый тренд, вызванный охлаждением экономики, замедлением темпов развития розничной торговли и насыщением сегмента доставки.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин предположил, что профессия курьера может уйти в прошлое. Он считает, что массовое внедрение дронов для доставки способно радикально изменить логистический рынок. По его словам, уже проводятся пилотные проекты с применением беспилотников, и не исключено, что курьеры вскоре станут редкостью. Вместе с тем Никитин отметил, что для массового запуска технологии потребуется время на испытания, доработку и решение правовых вопросов.

