Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 21:48

«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске

Трамп: встреча с Путиным на Аляске будет важна не только для РФ, но и для США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Предстоящая на Аляске встреча важна и для России, и для США, заявил прессе в Белом доме американский президент Дональд Трамп. Однако на вопросы о возможном предложении Москве добычи редкоземельных минералов республиканец отреагировал уклончиво, назвав тему незначительной.

Трамп категорически отверг важность этой перспективы. По его словам, главный фокус встречи — спасение жизней, а не экономические проекты.

Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней <...>. Я пытаюсь спасти жизни людей, — подчеркнул Трамп.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что мнение Украины по саммиту на Аляске не волнует Вашингтон и Москву. В первую очередь Россия и США обсудят свои взаимоотношения, убежден эксперт. При этом украинский вопрос станет лишь одной из тем на повестке двусторонней встречи, добавил он.

Политолог-американист Малек Дудаков также не исключил продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в результате саммита на Аляске. Он призвал не ждать глобальных подвижек по украинскому вопросу после завершения встречи.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что нельзя делать с медом?
«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом
СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом
Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр
Составлен список товаров, которые подешевеют до конца 2025 года и в 2026-м
Число пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону выросло
В США объявили крупное вознаграждение за сведения о россиянах
«Радиостанция Судного дня» передала две загадочные шифровки
Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!
Трамп не исключил возможность ослабления НАТО ради мира на Украине
Как определить качество меда?
Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа
Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.