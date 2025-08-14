«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске Трамп: встреча с Путиным на Аляске будет важна не только для РФ, но и для США

Предстоящая на Аляске встреча важна и для России, и для США, заявил прессе в Белом доме американский президент Дональд Трамп. Однако на вопросы о возможном предложении Москве добычи редкоземельных минералов республиканец отреагировал уклончиво, назвав тему незначительной.

Трамп категорически отверг важность этой перспективы. По его словам, главный фокус встречи — спасение жизней, а не экономические проекты.

Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней <...>. Я пытаюсь спасти жизни людей, — подчеркнул Трамп.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что мнение Украины по саммиту на Аляске не волнует Вашингтон и Москву. В первую очередь Россия и США обсудят свои взаимоотношения, убежден эксперт. При этом украинский вопрос станет лишь одной из тем на повестке двусторонней встречи, добавил он.

Политолог-американист Малек Дудаков также не исключил продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в результате саммита на Аляске. Он призвал не ждать глобальных подвижек по украинскому вопросу после завершения встречи.