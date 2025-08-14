Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации

15 августа на Аляске состоятся переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Они пройдут на военной базе в Анкоридже, которая в эти дни обещает стать самым защищенным местом в Штатах. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют объект идеальным с точки зрения безопасности. По их мнению, от того, как будет обеспечена охрана лидеров, зависит международный авторитет США. Кто и как будет защищать Путина и Трампа и возможны ли провокации в день их встречи — в материале NEWS.ru.

Где пройдут переговоры Путина и Трампа

Переговоры российской и американской делегаций примет военная база Элмендорф-Ричардсон. Объект был создан в 2010 году путем слияния баз ВВС Элмендорф и сухопутной армии Форт Ричардсон, построенных в 1940 году недалеко от Анкориджа. Сегодня там размещаются 11-я воздушная армия, 11-я воздушно-десантная дивизия, третье авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья, а также 76-е авиакрыло нацгвардии Аляски.

Помимо авиационных подразделений, база обслуживает сухопутные части. Кроме того, она является местом пребывания штабов аляскинского командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), отвечающего за ПВО и ПРО.

Выбор этого объекта для проведения переговоров Путина и Трампа можно назвать практически идеальным с точки зрения обеспечения безопасности. Это территория с пропускным режимом, где не бывает случайных посетителей, а размещенный на объекте личный состав также находится под постоянным контролем. На базе можно быстро и без лишней бюрократии освободить или оборудовать помещения для размещения высоких гостей, а средства ее охраны включить в систему охраны мероприятия.

Еще один важный момент — к работе на объекте можно привлечь армейские подразделения, дислоцированные там же. При необходимости к ним могут присоединиться силы Нацгвардии штата, штаб которых находится в Анкоридже.

Анкоридж на фоне горного хребта Чугач Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press Международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже Фото: Иван Пильщиков/ТАСС Концертный зал в центре Анкориджа Фото: Danita Delimont/Global Look Press Магазин сувениров в Анкоридже Фото: Иван Пильщиков/ТАСС Жилые дома в Анкридже Фото: Сергей Попов/РИА Новости Окрестности Анкориджа Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости Знак у въезда на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Фото: Mark Thiessen/AP Photo/ТАСС Американские военные на летном поле объединенной авиабазы Элмендорф-Ричардсон Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press Дональд Трамп выступает с речью перед войсками на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, 2019 год Фото: SMG/UMA Wire/Global Look Press Истребители ВВС США F-22 Raptors, E-3 Sentry, C-17 Globemaster III, C-130J Herculeses и C-12F Huron во время проведения учебных маневров на базе Элмендорф-Ричардсон Фото: Senior Airman Jonathan Valdes/Keystone Press Agency/Global Look Press Американские парашютисты воздушно-десантной боевой группы во время проведения военных учений на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто будет охранять Путина и Трампа на Аляске

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что штат может очень быстро подготовиться к переговорам двух лидеров. По его словам, вопрос их охраны будет приоритетным.

За безопасность российского лидера отвечает Федеральная служба охраны (ФСО). Ее сотрудники сопровождают главу государства во всех поездках, включая заграничные. За рубежом они взаимодействуют с местными спецслужбами.

Ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин сказал NEWS.ru, что на предстоящем саммите служащие ФСО будут составлять ближний, самый главный круг охраны Владимира Путина. Внешние периметры могут предоставить американским коллегам.

«Я думаю, что в основном американцы будут все вокруг перекрывать. Но наш президент без сотрудников своей охраны не поедет. Поэтому наши ребята сделают все, что положено, там, где будет работать и размещаться президент. Обычно вокруг лиц такой важности бывает несколько кордонов, которые преодолеть невозможно», — пояснил эксперт.

За безопасность Трампа будет отвечать Секретная служба США — федеральное агентство, которое занимается охраной не только первых лиц государства, но и членов их семей. У этого ведомства есть свои подразделения разведки и контрразведки, штат спецагентов, выполняющих роль телохранителей, а также антиснайперский отряд.

Михайлов отметил, что российские и американские спецслужбы на мероприятиях такого уровня, какой будет обеспечен в Анкоридже, всегда работают сообща.

«Думаю, что уже давно, как только было выбрано место саммита, там работает бригада, которая курирует работу системы охраны, проезда, перемещений и так далее. Это взаимодействие всегда взаимное», — указал собеседник.

Секретная служба США Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возможны ли провокации на саммите

На Трампа ранее было совершено несколько покушений. Одно из них — на предвыборном митинге в Пенсильвании летом 2024 года — закончилось ранением республиканца, несмотря на то что охраной мероприятия также занимались представители Секретной службы США. Возможны ли провокации на встрече в Анкоридже?

Демидкин уверен, что ни российские, ни американские спецслужбы не допустят никаких инцидентов на предстоящих переговорах. При этом Секретная служба будет охранять Путина не хуже, а может, и лучше, чем Трампа, — ведь на кону будет стоять международный престиж США.

«Мне кажется, для охраны встречи США могут привлекать кого угодно и что угодно. Просто если, не дай бог, будет какой-то хотя бы небольшой инцидент, весь позор ляжет на американскую сторону. Поэтому они постараются сделать так, чтобы все было на высшем уровне, чтобы муха не пролетела там, где это не положено», — резюмировал эксперт.

