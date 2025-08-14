Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией

Первый самолет с российской делегацией, которая примет участие в саммите на Аляске, приземлится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Таким образом, судно приземлится не в гражданском аэропорте, следует из данных Flightradar24.

Отмечается, что к 12:27 самолет находится в районе архипелага «Северная земля». Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа также состоятся на базе Эльмендорф-Ричардсон.

Ранее в Кремле рассказали, что в состав российской делегации на саммите в Анкоридже войдут Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. Американская сторона также озвучила Москве состав своей делегации.

Также Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа на Аляске начнется с беседы тет-а-тет с участием переводчиков в 22:30 мск. По итогам переговоров главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Главной темой саммита станет урегулирование на Украине.