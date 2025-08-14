Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:27

Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: главной темой встречи Путина и Трампа станет украинское урегулирование

Главной темой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет разрешение конфликта на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, главы государств также обсудят вопросы безопасности, региональные и международные проблемы.

Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.

До этого сообщалось, что Трамп дал обещание главе Украины Владимиру Зеленскому. Во время онлайн-переговоров с украинским политиком лидерами европейских стран и генеральным секретарем НАТО республиканец якобы гарантировал неизменность военных поставок Киеву независимо от результатов переговоров с Москвой.

Россия
США
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Дональд Трамп
