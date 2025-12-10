Стало известно, почему у России в зоне СВО теперь «более длинные руки»

Стало известно, почему у России в зоне СВО теперь «более длинные руки» Капитан Капралов: дальность работы ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО увеличилась

«Руки» России в зоне проведения СВО стали «длиннее», заявил в беседе с изданием «Красная Звезда» офицер Вооруженных сил России, капитан Сергей Капралов. По его словам, под «удлинением рук» он имеет в виду дальность обнаружения воздушных целей, по которым работает зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Машина, которая сейчас находится на боевом дежурстве, получена всего год назад. По сравнению с прошлыми системами, у нее увеличилась дальность обнаружения и уничтожения летательных объектов. Наша «рука» стала длиннее, — подчеркнул Капралов.

Он отметил, что «Бук» успешно работает по таким целям как умные бомбы JDAM, а также баллистические ракеты ATACMS и снаряды РСЗО HIMARS. Сравнивая действия ВСУ в 2022 году и сейчас, военнослужащий уточнил, что теперь противник научен горьким опытом, который исчисляется множественными потерями воздушной техники, БПЛА и высокотехнологичных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области. По данным Минобороны, это позволило штурмовым отрядам расширить буферную зону безопасности.