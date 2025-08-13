Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию

По данным Минобороны РФ, Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Это может быть удар по густонаселенным жилым кварталам или по больнице с гражданскими пациентами в Чугуеве. Почему Киев хочет сорвать саммит, готов ли ради этого пойти на теракт против мирных граждан и что будет, если Киев его все-таки совершит, — в материале NEWS.ru.

Что сообщили в Минобороны РФ

Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

В министерстве пояснили, что СБУ уже доставила в город группу иностранных журналистов якобы для подготовки серии репортажей о жителях прифронтовой зоны. Но непосредственно перед саммитом на Аляске планируется нанесение удара с применением ракет и беспилотников, который приведет к большому количеству жертв среди мирных граждан. А прибывшие журналисты должны будут фиксировать последствия атаки, которую Киев объявит российской.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что руководство ВСУ стянуло к российскому приграничью военные Силы специальных операций и наемников для провокации на одном из направлений.

«По информации, которую мы получаем сейчас, силы сконцентрированы для нанесения удара на одном из участков. Пока мы не можем с уверенностью сказать, по какому именно. Мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из специалистов из самых боеспособных подразделений», — рассказал Алаудинов.

Почему Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа

Любые переговоры без Украины по тематике Украины — это удар по суверенитету страны, с одной стороны, а с другой — это фактически признание нелегитимности Зеленского как президента, объяснил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Если бы он был признан обеими сторонами (Россией и США) как легитимный президент, его бы, конечно, пригласили. Но мы все видим, как происходит на самом деле... Поэтому здесь вопрос именно в статусе, и в том, что для Украины неприглашение, непривлечение к переговорам — это формальное, если хотите, международное признание ее несубъектности. Может, не Украины, как таковой, но ее нынешнего президента — точно», — пояснил Ткаченко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готов ли Киев на теракт ради срыва переговоров Путина и Трампа

Киев и ВСУ неоднократно совершали провокации с жертвами среди гражданского населения ради создания медийного эффекта и негативного образа России в собственных и западных СМИ. Самыми показательными случаями стали теракт в Буче в 2022 году, инсценированную природу которого неоднократно доказывали российские МИД и следственные органы, а также независимые — в том числе западные — журналисты, и удар по театру с мирными людьми в Мариуполе, где, как выяснилось, здание было заранее заминировано и пристреляно силами ВСУ.

Однако, уверен Ткаченко, дезавуирование и обнародование планов провокаций может быть эффективным средством их пресечения.

«Игорь Кириллов, бывший руководитель химвойсками, который погиб в результате теракта, неоднократно делал заявления о готовящихся актах применения химического оружия Украиной в течение 2022–2024 годов. И фактически ни одного такого крупного акта украинцами не было реализовано, именно после публичного предупреждения», — подчеркнул Ткаченко.

Эту точку зрения разделяет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Нам необходимо сейчас, в эти дни, максимально информировать международное сообщество о планах Зеленского и его террористов. Министерство иностранных дел извещает все зарубежные структуры о готовящейся провокации. Я думаю, что в этой ситуации кураторы Зеленского и он сам испугаются проводить ее, потому что тогда Трамп сотрет с лица земли и самого Зеленского, и тех, кто ему помогает. У нас осталось два дня, чтобы максимально снизить риски и не допустить террористической акции, которую готовит диктаторский режим в Киеве», — сказал Водолацкий в разговоре с NEWS.ru.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какими будут последствия теракта для Киева

Даже в случае совершения показательного теракта, переговоры Путина и Трампа состоятся, уверен Водолацкий.

«Учитывая, что Дональду Трампу удалось назначить на руководящие посты в ЦРУ, службе национальной безопасности и прокуратуре людей, которые находятся в его команде, они, как и наши спецслужбы, владеют ситуацией и информируют президента о том, что готовит Зеленский и его европейские кураторы. Поэтому я не думаю, что переговорный процесс сорвется. США будут делать выводы, если, не дай бог, это произойдет, потому что убивать собственных граждан ради того, чтобы удержаться в кресле диктатора — это бесчеловечно и безответственно. Хотя о какой ответственности Зеленского можно говорить, если у него ненависть к народу самой возглавляемой им страны», — отметил Водолацкий.

Сомнений никаких нет: провокация не сорвет встречу, подтвердил Ткаченко.

«Наши лидеры настроены на переговоры, поскольку и Соединенные Штаты, и Россия ведут подготовку, сделали политические ставки на эту встречу. Россию уже устроило, как сказал Ушаков, некое предложение, которое было сделано Соединенными Штатами. Я думаю, что не только российско-американская дипломатия, но и российская и американская разведки будут делать все для того, чтобы этот теракт не осуществился. А если он осуществится, — чтобы его организаторы были немедленно наказаны», — указал эксперт.

Читайте также:

Зеленский это не переживёт: встреча Путина и Трампа готовит массу сюрпризов

Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай

Сломает и тектоническую плиту. Что еще может «Орешник», поступивший в ВС РФ