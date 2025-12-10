Военэксперт назвал области, которые Украина может потерять к лету Военэксперт Кнутов: к лету Украина может потерять Харьковскую и Сумскую области

К лету Украина может потерять Харьковскую и Сумскую области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, также Вооруженные силы России могут к этому времени частично или полностью освободить территории в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

К лету ВС РФ могут освободить Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. Херсонская и Днепропетровская тоже могут быть освобождены в частичном порядке. По этим направлениям движение идет неплохими темпами, поэтому вероятность полного освобождения тоже существует, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что в Донбассе из крупных районов, остающихся под контролем ВСУ, остается Славянско-Краматорская агломерация. По его мнению, освобождение Волчанска и других ключевых населенных пунктов открывает возможности ВС РФ для развития наступления в направлении Славянска и Харькова.

Из крупных районов, контролируемых ВСУ в Донбассе, осталась только Славянско-Краматорская агломерация. Сейчас Волчанск освободили. По освобождению Купянск-Узлового и южных населенных пунктов, у нас появится возможность движения на Славянск. Дальше с Волчанска тоже можно будет двигаться в сторону самого Харькова. Поэтому, я полагаю, что вероятность не освобождения самого города, а во всяком случае, его блокирования к лету достаточно велика, так же, как и Днепропетровска, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное взятие Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, контроль над этим районом создает серьезные оперативные преимущества.