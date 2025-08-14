Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыто состояние ребенка, пострадавшего при ударе БПЛА по Ростову-на-Дону

Пострадавшего при ударе ВСУ по Ростову-на-Дону ребенка скоро выпишут из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на жилой дом, находится в больнице, сообщил в Telegram посетивший мальчика глава города Ростов-на-Дону Александр Скрябин. Врачи провели все необходимые обследования, его жизни ничего не угрожает.

В ближайшее время маленький ростовчанин должен быть выписан домой. Желаю ему и всем пострадавшим сегодня скорейшего выздоровления! написал Скрябин.

Утром 14 августа в Ростове-на-Дону была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Некоторые очевидцы заметили БПЛА за считаные секунды до того, как в центре города прогремел мощный взрыв. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них запечатлен огромный столб дыма, поднимающийся в небо. Его было видно из разных точек города.

В результате атаки дронов были повреждены окна и балконы в 15 домах, а также несколько легковых автомобилей. Пострадали 13 человек, состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Травмы получили двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести.

