В лохмотьях, немая от страха: девочку-маугли и младенца нашли в подъезде

В Ростове-на-Дону неравнодушные жители обнаружили ночующими в подъезде многоэтажки двоих маленьких детей с матерью. Сколько времени малыши провели там, неизвестно. Пятилетняя девочка, одетая в лохмотья, от страха не могла говорить. Подробности о судьбе несовершеннолетних — в материале NEWS.ru.

В каком состоянии были найденные в подъезде дети

Детей вместе с матерью обнаружили в подъезде одной из жилых многоэтажек Ростова-на-Дону месяц назад, сообщили в благотворительном фонде «Я без мамы». Выяснилось, что младенец и его пятилетняя сестра ночевали на бетонном полу. Что случилось в семье и сколько дней несовершеннолетние провели на улице — неизвестно.

Детей госпитализировали в сопровождении инспектора по делам несовершеннолетних.

«Когда детей привезли, невозможно было сдержать слез: одежда грязная и изношенная, а длинные волосы девочки спутались так, что их удалось распутать только с огромным трудом. Первое, что сделали наши няни, — искупали малышей, накормили и переодели», — сказано в публикации фонда.

Отмечается, что от перенесенного стресса девочка не могла разговаривать. Она понимала обращенные к ней слова, но отвечала жестами. Пока дети находились в больнице, за ними ухаживали няни фонда.

Что сейчас с найденными в подъезде детьми

Недавно дети были выписаны из больницы и переведены в специализированное учреждение для сирот. В фонде отметили, что младенец окреп и его состояние сейчас соответствует возрасту.

Его сестра адаптировалась тяжело, указано в сообщении. Она отказывалась от еды, была замкнутой и напряженной, не общалась с другими детьми, оставалась в стороне во время общих игр и все время молчала.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Под теплым и чутким вниманием лед начал таять. Появился аппетит, затем — искренний интерес к играм и занятиям. Девочка с неподдельным увлечением вырезала, лепила, рисовала, создавая аппликации из природных материалов, словно заново познавала мир через творчество. Кульминацией стало обретение речи. В последние дни Юля буквально расцвела!» — отметили волонтеры.

По их словам, девочка начала уверенно говорить, с удовольствием комментировать картинки в книжках.

Что грозит матери найденных в подъезде детей

В настоящий момент нет сведений о том, что случилось с братом и сестрой, а также о их матери. Неизвестно, пыталась ли женщина вернуть детей.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат, старший партнёр АБ Legal Brains Дмитрий Тылту, для оценки правовых последствий следует определить, почему мать с детьми оказались в таких обстоятельствах.

«В случае если речь идёт о недопустимом, маргинальном поведении матери, например, системном злоупотреблении алкоголем или наркотическими препаратами, то необходимо поставить вопрос о ненадлежащем исполнении родителем обязанности по содержанию и воспитанию детей. Закон обязывает родителей заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей», — указал эксперт.

Он отметил, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей наказывается административным штрафом от 100 до 500 рублей. Несмотря на незначительные суммы, такая санкция может стать первым шагом к лишению или ограничению родительских прав, подчеркнул юрист.

По его словам, если полиция установит факт жестокого обращения матери с детьми, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ. За это уже предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы и лишение родительских прав, уточнил Тылту. Он пояснил, что вопрос о привлечении к административной или уголовной ответственности решается во взаимосвязи с вопросами о лишении или ограничении родительских прав.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юрист также указал, что лишение прав является крайней мерой, которая должна применяться только в исключительных обстоятельствах, например при совершении преступления против жизни и здоровья детей, алкоголизме и наркомании родителей, склонении детей к бродяжничеству, наркомании и проституции.

По словам Тылту, часто суды, руководствуясь прописанным в законе правом ребенка жить и воспитываться в семье, дают шансы нерадивым родителям исправиться и сразу не лишают их родительских прав. Однако даже в случае принятия наихудшего решения у родителя есть шанс все вернуть, если он изменит свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. В таком случае суд может восстановить его родительские права и вернуть ребенка.

«Мне неизвестны все обстоятельства обсуждаемого дела, но я очень хотел бы выразить надежду на то, что ситуация будет разрешена исключительно в интересах детей и они не будут отобраны у матери. И возможная помощь семье будет иметь приоритет перед наказанием, поскольку отобрание детей у матери — это не просто мера ответственности, а трагедия как для родителя, так и для детей», — резюмировал адвокат.

