Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 08:25

Готовим тэбикмэк — татарские блины с нежной пористой структурой

Татарские блины: простой рецепт Татарские блины: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тэбикмэк, или табикмак, — это татарский ответ обычным блинам, но гораздо более пышный и пористый. Благодаря добавлению манной крупы и дрожжей они получаются похожими на английские крампеты, с невероятной текстурой, которая идеально впитывает мед, варенье или растопленное сливочное масло.

Для приготовления тэбикмэка вам понадобится 300 г пшеничной муки и 160 г манной крупы. Сначала приготовьте опару: в 500 мл теплого молока растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара. Дайте постоять 10 минут. Затем добавьте муку и манку и хорошо перемешайте венчиком. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час — оно должно сильно увеличиться в объеме и стать воздушным.

Через час в подошедшее тесто добавьте 2 яйца, 1 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом. Чтобы блины были еще нежнее, добавьте 2–3 ст. л. растительного масла прямо в тесто. Все тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно быть достаточно густым, как для оладий, но текучим. Сковороду с толстым дном слегка смажьте маслом (или жарьте на сухой, если она с антипригарным покрытием). Выливайте тесто по центру, формируя толстый блин. Жарьте на среднем огне, пока вся поверхность не покроется пузырьками и не станет матовой. Только после этого переворачивайте тэбикмэк и дожаривайте еще минуту. Готовые блины складывайте стопкой и обильно смазывайте сливочным маслом.

Совет: чтобы блины были особенно пористыми, старайтесь не перемешивать тесто слишком интенсивно после того, как ввели в него соду.

Читайте также: морковь по-корейски — простой рецепт вкусной и пикантной закуски.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
татарские рецепты
быстрые рецепты
национальная кухня
Татарстан
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.