Готовим тэбикмэк — татарские блины с нежной пористой структурой

Тэбикмэк, или табикмак, — это татарский ответ обычным блинам, но гораздо более пышный и пористый. Благодаря добавлению манной крупы и дрожжей они получаются похожими на английские крампеты, с невероятной текстурой, которая идеально впитывает мед, варенье или растопленное сливочное масло.

Для приготовления тэбикмэка вам понадобится 300 г пшеничной муки и 160 г манной крупы. Сначала приготовьте опару: в 500 мл теплого молока растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара. Дайте постоять 10 минут. Затем добавьте муку и манку и хорошо перемешайте венчиком. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час — оно должно сильно увеличиться в объеме и стать воздушным.

Через час в подошедшее тесто добавьте 2 яйца, 1 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом. Чтобы блины были еще нежнее, добавьте 2–3 ст. л. растительного масла прямо в тесто. Все тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно быть достаточно густым, как для оладий, но текучим. Сковороду с толстым дном слегка смажьте маслом (или жарьте на сухой, если она с антипригарным покрытием). Выливайте тесто по центру, формируя толстый блин. Жарьте на среднем огне, пока вся поверхность не покроется пузырьками и не станет матовой. Только после этого переворачивайте тэбикмэк и дожаривайте еще минуту. Готовые блины складывайте стопкой и обильно смазывайте сливочным маслом.

Совет: чтобы блины были особенно пористыми, старайтесь не перемешивать тесто слишком интенсивно после того, как ввели в него соду.

Читайте также: морковь по-корейски — простой рецепт вкусной и пикантной закуски.