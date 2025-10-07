Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ученый рассказал, в чем важность Нобелевки по медицине

Ученый Фадеев: Нобелевская премия по медицине важна для качества трансплантаций

Исследования нобелевских лауреатов по физиологии и медицине 2025 года о работе периферической толерантности имеет ключевое значение для образования толерантности к трансплантатам, сообщил старший научный сотрудник лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) Роман Фадеев. По его словам, это может очень сильно облегчить жизнь пациентов после соответствующих операций, передает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Также эти знания важны для онкоиммунологии: опухоли могут использовать механизмы периферической толерантности для избегания иммунного надзора, — рассказал ученый.

Он добавил, что понимание этих тонкостей углубляет знания человечества об иммунной системе человека, а также открывает новые перспективы для лечения аутоиммунных заболеваний. В частности, речь идет о системной красной волчанке, ревматоидном артрите, диабете 1-го типа и IPEX-синдроме, связанном с мутациями гена Foxp3.

Тем временем стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат трое ученых — Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Об этом стало известно из объявления Нобелевского комитета Каролинского института. Премию им присудили за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

Ранее исследование международной группы ученых пришло к выводам, что повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты может сократить количество случаев преждевременной смерти и предотвратить до 40 тыс. смертей ежедневно, или 15 млн человек ежегодно. В основе анализа лежат работы 70 ведущих экспертов из 35 стран.

