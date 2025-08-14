Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:21

Раскрыты основные повреждения после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Слюсарь: после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены окна в 10 домах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, также пострадали машины. На месте работают саперы. После них будет снято оцепление, и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба.

По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется, — написал он.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Как заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, этот дрон фактически является переделанным спортивным самолетом. Специалист отметил, что скорость такого БПЛА может достигать 200 км в час, а бомбовая нагрузка — до 100 кг.

