Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:15

В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»

Священнослужители на торжественной церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» (проект 22350) в Санкт-Петербурге Священнослужители на торжественной церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» (проект 22350) в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

На судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге спустили на воду новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько», сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале. Судно было названо в честь участника Таллинского перехода и обороны Ленинграда, проводившего конвои в Финском заливе во время блокады.

На «Северной верфи» спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». Корабль получил имя адмирала Николая Николаевича Амелько – участника Таллинского перехода и обороны Ленинграда, который всю блокаду проводил конвои в Финском заливе. Позже он возглавил штаб Тихоокеанского флота, — написал Беглов.

Как отмечает РИА Новости, в мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-морского флота РФ Александр Моисеев, помощник президента РФ Николай Патрушев и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Адмирал Моисеев в ходе церемонии отметил, что судно оснащено всеми современными боевыми возможностями.

«Адмирал Амелько» стал пятым кораблем проекта 22350, строящимся на «Северной верфи». В сентябре 2024 года здесь же был спущен на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков». В настоящее время на предприятии ведется строительство еще четырех кораблей этой серии.

Фрегаты проекта 22350, разработанные «Северным проектно-конструкторским бюро», представляют собой мощные боевые единицы, оснащенные современным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковой комплекс «Циркон». Три корабля этого проекта — «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе Северного флота.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.

Санкт-Петербург
Александр Беглов
суда
корабли
фрегаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Чикунгунья наступает: проник ли китайский вирус в Россию, как спастись
В Госдуме объяснили отказ Пашиняна от участия в заседании ЕАЭС
В Минтрансе раскрыли будущее дронов-доставщиков в России
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью
Москвичам массово поступают фейковые письма с приглашением в присяжные
Раскрыто состояние ребенка, пострадавшего при ударе БПЛА по Ростову-на-Дону
На Западе признали мощь передового российского оптоволоконного БПЛА
Пашиняна обвинили в обмане народа Армении
Мужчина прожил восемь лет с опасным предметом в груди, не зная об этом
В Белгородской области 12-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ
Смерть вице-мисс России, укус кобры, избиение Ленина: дикие ЧП за день
Пашинян снова отвернулся от ЕАЭС: его ошибка будет дорого стоить Армении
Девушка Батракова высказалась о большой разнице в возрасте с футболистом
«Перехват»: в «Зените» заговорили о новом плане в игре со «Спартаком»
В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА
Трампа заподозрили в желании получить Нобелевскую премию мира
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.