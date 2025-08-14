В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»

Священнослужители на торжественной церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» (проект 22350) в Санкт-Петербурге

На судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге спустили на воду новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько», сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале. Судно было названо в честь участника Таллинского перехода и обороны Ленинграда, проводившего конвои в Финском заливе во время блокады.

На «Северной верфи» спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». Корабль получил имя адмирала Николая Николаевича Амелько – участника Таллинского перехода и обороны Ленинграда, который всю блокаду проводил конвои в Финском заливе. Позже он возглавил штаб Тихоокеанского флота, — написал Беглов.

Как отмечает РИА Новости, в мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-морского флота РФ Александр Моисеев, помощник президента РФ Николай Патрушев и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Адмирал Моисеев в ходе церемонии отметил, что судно оснащено всеми современными боевыми возможностями.

«Адмирал Амелько» стал пятым кораблем проекта 22350, строящимся на «Северной верфи». В сентябре 2024 года здесь же был спущен на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков». В настоящее время на предприятии ведется строительство еще четырех кораблей этой серии.

Фрегаты проекта 22350, разработанные «Северным проектно-конструкторским бюро», представляют собой мощные боевые единицы, оснащенные современным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковой комплекс «Циркон». Три корабля этого проекта — «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе Северного флота.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.