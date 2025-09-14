ВМФ России опробовал гиперзвуковое оружие в Баренцевом море «Адмирал Головко» отработал удар «Цирконом» по условной цели в Баренцевом море

Северный флот ВМФ России поразил условного противника в Баренцевом море с применением гиперзвукового оружия, передает Минобороны России. По данным ведомства, экипаж фрегата «Адмирал Головко» ударил по мишени ракетой «Циркон».

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко», — рассказали в военном ведомстве.

Сообщается, что цель была поражена прямым попаданием. В Минобороны уточнили, что территорию, где проводились учения, заранее закрыли от гражданских судов и самолетов.

Ранее в рамках учений «Запад-2025» береговые комплексы «Бастион», которые располагаются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, запустили ракеты «Оникс» по условному противнику. Огонь по целям велся на дистанции более 200 километров. Береговые ракетные комплексы Северного флота провели учебные стрельбы с целью отработать действия по защите прибрежных зон и островов Арктики.