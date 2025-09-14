Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 11:09

ВМФ России опробовал гиперзвуковое оружие в Баренцевом море

«Адмирал Головко» отработал удар «Цирконом» по условной цели в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» Фрегат «Адмирал Головко» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Северный флот ВМФ России поразил условного противника в Баренцевом море с применением гиперзвукового оружия, передает Минобороны России. По данным ведомства, экипаж фрегата «Адмирал Головко» ударил по мишени ракетой «Циркон».

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко», — рассказали в военном ведомстве.

Сообщается, что цель была поражена прямым попаданием. В Минобороны уточнили, что территорию, где проводились учения, заранее закрыли от гражданских судов и самолетов.

Ранее в рамках учений «Запад-2025» береговые комплексы «Бастион», которые располагаются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, запустили ракеты «Оникс» по условному противнику. Огонь по целям велся на дистанции более 200 километров. Береговые ракетные комплексы Северного флота провели учебные стрельбы с целью отработать действия по защите прибрежных зон и островов Арктики.

учения
фрегаты
ракеты
ВМФ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.