Внешность 59-летней вдовы Олега Табакова вызвала споры в Сети

Актриса Театра Олега Табакова и МХТ им. Чехова Марина Зудина, которой в сентябре исполнится 60 лет, привлекла внимание публики своим появлением на торжественном мероприятии в московском метро, сообщает Passion.ru. Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения ее покойного супруга Олега Табакова.

Для выхода в свет Зудина выбрала шелковую рубашку в акварельных тонах. Артистка дополнила образ укладкой с мягкими волнами и выразительным макияжем с акцентом на глаза и губы.

Образ Зудиной вызвал жаркие споры среди комментаторов в Сети. Так, часть пользователей восхитилась моложавостью артистки, в то время как другие юзеры уличили ее в увлечении косметическими процедурами.

«Перекроила всю себя», «Зачем столько пластики?» — возмущаются пользователи.

Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году в возрасте 82 лет. Первый брак с Людмилой Крыловой подарил ему двоих детей — Антона и Александру. Со второй женой Мариной Зудиной у артиста появились сын Павел и дочь Мария.

