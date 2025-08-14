Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:42

Внешность 59-летней вдовы Олега Табакова вызвала споры в Сети

Пользователи раскритиковали внешность вдовы Табакова актрисы Марины Зудиной

Марина Зудина Марина Зудина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Театра Олега Табакова и МХТ им. Чехова Марина Зудина, которой в сентябре исполнится 60 лет, привлекла внимание публики своим появлением на торжественном мероприятии в московском метро, сообщает Passion.ru. Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения ее покойного супруга Олега Табакова.

Для выхода в свет Зудина выбрала шелковую рубашку в акварельных тонах. Артистка дополнила образ укладкой с мягкими волнами и выразительным макияжем с акцентом на глаза и губы.

Образ Зудиной вызвал жаркие споры среди комментаторов в Сети. Так, часть пользователей восхитилась моложавостью артистки, в то время как другие юзеры уличили ее в увлечении косметическими процедурами.

«Перекроила всю себя», «Зачем столько пластики?» — возмущаются пользователи.

Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году в возрасте 82 лет. Первый брак с Людмилой Крыловой подарил ему двоих детей — Антона и Александру. Со второй женой Мариной Зудиной у артиста появились сын Павел и дочь Мария.

Ранее певица Александра Зверева ответила пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, который, оправдывая подтяжку лица жены, заявил, что у женщин после родов появляются возрастные изменения. Артистка в разговоре с NEWS.ru отметила, что хирург высказался как хитрый бизнесмен, который к тому же манипулирует супругой. Она надеется, что Хайдаров со временем поймет, что всех денег не заработать.

Олег Табаков
Марина Зудина
актрисы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Чикунгунья наступает: проник ли китайский вирус в Россию, как спастись
В Госдуме объяснили отказ Пашиняна от участия в заседании ЕАЭС
В Минтрансе раскрыли будущее дронов-доставщиков в России
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью
Москвичам массово поступают фейковые письма с приглашением в присяжные
Раскрыто состояние ребенка, пострадавшего при ударе БПЛА по Ростову-на-Дону
На Западе признали мощь передового российского оптоволоконного БПЛА
Пашиняна обвинили в обмане народа Армении
Мужчина прожил восемь лет с опасным предметом в груди, не зная об этом
В Белгородской области 12-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ
Смерть вице-мисс России, укус кобры, избиение Ленина: дикие ЧП за день
Пашинян снова отвернулся от ЕАЭС: его ошибка будет дорого стоить Армении
Девушка Батракова высказалась о большой разнице в возрасте с футболистом
«Перехват»: в «Зените» заговорили о новом плане в игре со «Спартаком»
В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА
Трампа заподозрили в желании получить Нобелевскую премию мира
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.