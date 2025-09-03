Три квартиры, завистники, Проклова: как живет вдова Табакова Марина Зудина

3 сентября исполняется 60 лет народной артистке России Марине Зудиной. Зрители помнят актрису по ролям в фильмах «Валентин и Валентина», «После дождичка в четверг», «Есенин». Ее скандальный брак с Олегом Табаковым обсуждала вся страна. Чем Зудина пожертвовала ради любви, что помогло ей выстоять после смерти любимого мужчины и как она живет сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Зудина встретила Табакова

Марина Зудина родилась в Москве. Ее отец был журналистом, мама — учительницей музыки. В старших классах Марина полюбила театр и часто посещала спектакли. Под влиянием этой атмосферы решила стать актрисой. Самым любимым ее артистом был Олег Табаков, блиставший на сцене «Современника». Узнав, что кумир набирает курс в ГИТИСе, Зудина решила поступить туда.

В 1981 году Марина стала студенткой Табакова. Вскоре актер обратил внимание на хорошенькую и талантливую девушку. У них завязались отношения. Артист тогда был женат на актрисе «Современника» Людмиле Крыловой. У них было двое детей — Антон и Александра. Годы спустя Зудина рассказывала в интервью, что не собиралась разрушать брак Табакова.

«Олег Павлович мне не обещал ничего. Я была счастлива тем, что есть, и не настаивала ни на чем… Ничего не хотела — только встречаться», — делилась артистка.

Олег Табаков и актриса театра «Табакерка» Марина Вячеславовна Зудина. Примерная дата 1994 год Фото: Юрий Набатов/ТАСС

Она признавалась, что могла часами ждать на морозе, когда любимый мужчина выйдет из театра, «чтобы всего-то довез до метро». При этом не винила себя в крахе семьи Олега Павловича с Крыловой. «Эгоизм юности в том, что ты в тот момент вообще ни о ком другом не думаешь… И потом, проблемы в семье — это проблемы мужчины и женщины, а не третьего человека… Если бы не было меня, их отношения лучше бы не стали», — отмечала Зудина.

Старшая дочь Олега Павловича Александра прекратила общение с отцом после развода с ее матерью.

В 1995 году Зудина, которой было 30 лет, вышла замуж за 60-летнего народного артиста СССР. В том же году родился их первый общий ребенок — сын Павел. Одиннадцатью годами спустя на свет появилась дочь Мария.

Как Зудина получала роли

Марина вспоминала, что с рождением детей ей пришлось поставить на паузу кинокарьеру. Актриса стала значительно меньше сниматься, однако не переживала из-за этого. «Олег Павлович привык быть центром, ярким. А я этим счастлива… Очень ценю, что состоялась как женщина и реализуюсь как мать, как хозяйка. Это дает запас прочности. И я не вибрирую, если меня кто-то в какой-то работе не занял», — делилась она.

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что несправедливо будет называть Зудину исключительно «женой Табакова». «Я многократно наблюдал Марину в спектаклях театра МХТ имени Чехова и театра Табакова. Она талантливая актриса. Многому научилась в профессиональном плане у Олега Павловича и успешно применяет эти знания на сцене», — считает собеседник.

Художественный руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина, 1998 г Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Горбунов напомнил, что Зудину часто обвиняли в якобы родственном блате. Эксперт назвал упреки несправедливыми. «Не стал бы Табаков давать роли жене по блату. Потому что спектакль — это ответственность. Одно дело позволить „по-родственному“ сыграть эпизод и совсем иное — доверять главные роли, а Зудина играла главные. И зрители покупали билеты на постановки с ее участием, она востребована публикой», — подчеркнул критик.

Также он выразил мнение, что Табаков не стал бы строить отношения с бесталанной женщиной. «Я немного знал лично Олега Павловича. Уверен, что ему было бы скучно, если б жена была красивой, но пустышкой. Но Марина не пустышка, а прекрасная актриса и человек хороший», — подчеркнул критик.

Как живет Зудина после смерти Табакова

Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. Все свое имущество он оставил Марине и детям. «В завещании действительно указаны только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить», — признавалась артистка. Она уточнила, что семье достались три квартиры в Москве, загородный дом и автомобиль.

После смерти Олега Павловича у Зудиной начались проблемы в карьере. Часть спектаклей с участием актрисы были удалены из репертуара театра Табакова после того, как художественным руководителем стал Владимир Машков. Зудина возмущалась тем, что редко выходит на сцену, и говорила, что муж бы «этому не обрадовался».

По мнению Горбунова, оставшись вдовой, «Марина хлебнула горя». «Ей припомнили, как „уводила Табакова из первой семьи“. И якобы „слишком много зарабатывала при нем в театре“… Ощущение, будто завистники покойного накинулись и решили отомстить после его смерти. Всегда неприятно подобное наблюдать», — подчеркнул собеседник.

Марина Зудина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добавило огорчения артистке и интервью Елены Прокловой. Та рассказала, как в юности пережила домогательства со стороны известного артиста. Многие усмотрели в ее откровениях намек на Табакова. Зудина в ответ заявила, что ей «стыдно за пожилую женщину». «Пусть Господь простит ее», — написала Марина в посте на своей странице.

Сутки спустя она извинилась перед Прокловой в соцсетях: «Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче… Давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное».

Вступать в повторный брак, по информации критика, вдова Табакова не планирует. Хотя ей и приписывали романы с коллегами по сцене. Зудина живет творчеством, жизнью сына и дочери, а также общением с внучкой (у Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной в 2020 году родилась дочь Мия), считает собеседник.

«Я точно знаю, что Марина Вячеславовна до сих пор очень тяжело переживает смерть мужа. Она действительно очень сильно его любила и любит. Старается научиться жить без его присутствия», — выразил мнение Горбунов.

