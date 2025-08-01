Конфликт с Машковым, дочь, отношения с Синицыной: как живет Павел Табаков

1 августа актер Павел Табаков отмечает юбилей. Ему исполняется 30 лет. Сына покойного художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова до сих пор пытаются сравнивать с его знаменитым отцом и называют в СМИ «золотым принцем». Павел успел пополнить фильмографию яркими ролями. Среди его работ: сериал «Полет», «Беспринципные», «Колл-центр» и многие другие. Как сейчас живет Павел Табаков — в материале NEWS.ru.

Почему Павел Табаков не планировал стать актером

Табаков родился в 1995 году в семье Олега Табакова и Марины Зудиной. Родители поженились 17 марта того же года, за пять месяцев до рождения Павла. Для Олега Павловича Павел стал третьим ребенком. Первая жена Людмила родила ему двоих детей: сына Антона и дочь Александру. Дети от первого брака, после того как отец ушел из семьи к Зудиной, перестали с ним общаться.

По словам Марины, им с Олегом было важно дать Павлу хорошее образование и достойное воспитание. В каждом интервью она говорила, что у сына «есть порода». С детства Павел не называл родителей «мама» и «папа», а обращался исключительно по имени.

«Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша, а к папе — Олег или Олег Павлович. Но в третьем лице всегда называет „мама“ и „папа“. Когда спрашивала почему, он говорил: „Но вы же друг друга так зовете! Ты же не обращаешься к папе: „Муж!“ В общем, в этом есть логика», — говорила Зудина в интервью изданию «7 дней».

Олег Табаков, его супруга, актриса Марина Зудина и их сын Павел (слева направо), 2007 год Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Табакова учили быть самостоятельным, в том числе ценить деньги и уметь их считать. В младших классах ему выдавали на карманные расходы 500 рублей в день. В старших — сумма повысилась до тысячи.

«Я, скорее, был скромным и всегда был в стороне, всегда старался быть более правильным, чем мои сверстники, и не мог позволить себе такое поведение, как они. Конечно, внутри я мечтал быть вместе с друзьями, но старался не давать родителям поводов волноваться и нервничать», — говорил Табаков о себе «АИФ».

Несмотря на то, что работа его родителей была связана с театром и кино, а он много времени провел за кулисами, Павел не мечтал изначально стать актером. В 12-летнем возрасте он сыграл в спектакле «Лунное чудовище».

Что-то поменялось в Павле после девятого класса. Он сообщил родителям, что хочет продолжить образование в театральной школе отца. Позже он поступил на продюсерский факультет ГИТИСа. «Мне интересно, как театр функционирует с точки зрения организационного процесса. Нас учат, как правильно распределять бюджет, не прикарманивать, а грамотно обходиться, ведь театрам выделяют мало денег», — говорил Павел.

Карьера Павла Табакова

Еще будучи студентом школы Олега Табакова, Павел начал играть в театре МХТ им. Чехова. Дебют произошел в 2012 году. В 2015-м, по окончании обучения в школе, был принят в труппу театра Олега Табакова. После смерти отца, в 2018-м, он покинул это учреждение.

В 2014-м Табаков дебютировал в драме «Звезда». Следующая роль была в сериале «Екатерина. Взлет»: Табаков сыграл цесаревича Павла. После этой роли он запомнился аудитории. Потом он снимался в проектах «Дуэлянт», «Мятеж», «Мертвое озеро», «Тобол», «Праздник», «Екатерина. Самозванцы», «Колл-центр», «Сентенция», «Беспринципные», «Полет», «Ампир V».

Олег Табаков и Павел Табаков (слева направо) в сцене из спектакля «Дракон» режиссера К. Богомолова в МХТ им. Чехова, 2017 год Фото: Никитченко Елена/PhotoXPress.ru/legion-media.com

В 2025 году состоялись премьеры нескольких картин с участием Табакова, среди них сериалы «Беспринципные в Питере» и «Купцы и дети», фильмы «По любви», «По барам». Также в производстве находятся преокты «Сын мой», «Последний», «Блеф» и «Август».

Табаков рассказал NEWS.ru, что наличие для него каких-либо табу в съемках кино зависит от команды создателей. По его словам, он сам довольно гибок в этом плане и готов делать то, что нужно для картины.

«Это зависит от команды, которая внушит уверенность в том, что что-то надо сделать, или не внушит. Тебе дают сценарий, ты [либо снимаешься], либо не снимаешься. А соглашаться и потом говорить: „Вы знаете, я не буду“ — ну в принципе можно тогда чем-нибудь другим пойти заниматься», — сказал Табаков.

Из-за чего произошел скандал Павла Табакова с Машковым

В марте 2018 года умер Олег Табаков. Театр, названный в его честь, возглавил ученик мэтра, Владимир Машков. По одной из версий, у нового руководителя не сложились отношения с сыном Табакова. Он убрал Павла из всех спектаклей.

По второй версии, Табакова-младшего поставили перед выбором: театр или кино, и он выбрал второе. В итоге сын Зудиной ушел из учреждения, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

«Там была не очень правильная политика. Должен был быть ввод меня в состав, но мне о нем никто не сказал. А я знал об этом, потому что всем остальным участникам спектакля сообщили заранее. И я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это все ввязываться. Ну зачем? Я немножко гордый. Сейчас я больше в кино», — объяснял Табаков-младший.

Отношения с Синицыной и дочь

В 2017 году Павел Табаков начал встречаться с актрисой Софьей Синицыной, с которой они познакомились на съемках фильма «Как я стал…». В 2020 году у пары родилась дочь Мия, но к тому моменту отношения возлюбленных уже закончились.

Софья Синицына с дочерью Мией Табаковой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это был достаточно короткий роман, где-то полгода, потом мы расстались. А спустя несколько лет мы с Пашей встретились снова, и я узнала о том, что жду ребенка. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка… Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители», — рассказывала Синицына изданию «Атмосфера».

Зудина первой рассказала о пополнении в семье и новом статусе бабушки. Сам Табаков отказывался комментировать это событие журналистам. «Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе», — говорил он в интервью.

Недавно Павел Табаков рассказал NEWS.ru, как растет его дочь. «Она бегает, прыгает — как положено ребенку. Летом будет дома в Москве, может, куда-то Софья Олеговна отвезет ее отдохнуть. Не знаю, посмотрим, как пойдет».

Актер отметил, что дочь пару раз приходила на съемочную площадку, где очень стеснялась. Говоря о карьере девочки в кино, Табаков подчеркнул, что как она захочет, так и будет. Отец Мии не планирует запрещать ей стать актрисой.

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