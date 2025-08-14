Эти люди поделят мир? Кто и почему отправится на Аляску от России

Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил состав делегации РФ, которая отправится на переговоры с США на Аляске. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: судя по рангу и квалификации делегатов, визит московской команды в Анкоридж точно не рассматривается как символический. Сторонам предстоит обсудить целый ряд вопросов, которые могут отразиться на судьбе всего мира. Какими будут главные темы переговоров и почему в Европе заранее опасаются их итогов — в материале NEWS.ru.

Кто поедет на переговоры от России и США

Помимо президента РФ Владимира Путина, на Аляску 15 августа прибудут сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Министерства обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Состав участников определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», — заметил помощник президента.

Чуть позже был озвучен и состав переговорной делегации от США. К американскому президенту Дональду Трампу присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, на прошлой неделе встречавшийся с Путиным в Кремле.

По словам Ушакова, по окончании переговоров участники проведут совместную пресс-конференцию. После этого российская делегация незамедлительно отправится в Москву.

Какие темы Россия и США обсудят на Аляске

В Кремле заявили, что программа встречи Путина и Трампа уже согласована. Ушаков объявил, что центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса. Однако стороны затронут и «более широкие задачи обеспечения мира и безопасности», а также актуальные международные и региональные вопросы, подчеркнул помощник главы РФ.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что, судя по составу российской делегации, речь на саммите пойдет о геостратегической стабильности.

«Скорее всего, Путин предложит порядок мирного существования различных государств. Пойдет разговор о стратегической стабильности, о ядерных силах. Наверняка будут обсуждать Арктику — гигантский регион с огромными возможностями. На влияние в ней претендуют и Канада, и США. Возможно, будет поднят вопрос о „правилах игры“ для БРИКС и блоков, создаваемых американцами», — перечислил собеседник.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что вопросам геостратегической безопасности будет уделено как минимум 50% времени или даже больше. Эксперт напомнил, что вот-вот истечет срок действия договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Кроме того, Штаты могли бы поднять вопрос о возобновлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), полагает аналитик.

«Для Трампа реальный интерес представляют и три темы, которые сходятся на Арктическом регионе. Ему интересен доступ к российской энергетике, к российской Арктике и к возможности для американского капитала спокойно инвестировать в различные проекты в отечественной экономике: редкоземельные металлы, нефть, газ и так далее. Все эти позиции были у американского капитала, потом он их потерял после санкций. А еще среди интересов Трампа — политический, завершение конфликта на Украине, и экономический — это открытие российского рынка для американских инвестиций и технологий, особенно в сфере энергетики», — добавил эксперт.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

С этой точки зрения хорошим сигналом стало участие Кирилла Дмитриева в переговорах на Аляске, сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь может пойти о снятии или смягчении санкций в отношении России, допускает он.

«Санкции, конечно, создают для нас определенные проблемы во внешней торговле. Но кардинального влияния на работу российской экономики они не оказывают. Поэтому просто рассчитываем на то, что санкционное давление после встречи на Аляске уменьшится», — объяснил депутат.

Станет ли Аляска новой Ялтой

В преддверии переговоров газета The New York Times написала, что чиновники из ЕС боятся превращения саммита на Аляске в Ялтинскую конференцию 1945 года, когда «лидеры США и СССР делили Европу».

На Западе действительно очень боятся повторения такого сценария, подтвердил в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар.

«Мне кажется, чего европейцы действительно боятся, это того, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, разделят Украину, а европейцев вообще спрашивать не будут. И тогда им придется осознать горькую правду, что Европа по-прежнему не имеет собственного голоса, что по-прежнему не является независимой», — сказал он.

Ткаченко считает, что прямые аналогии между двумя этими событиями проводить пока не стоит.

«Однако сам факт того, что США, инициировавшие кризис на Украине с 2014 года и де-факто полностью управлявшие конфликтом против России, принимают на своей территории президента РФ, говорит о том, что Европа осталась за скобками. Мнение ЕС никого особенно не интересует. И вот в этом смысле можно рассматривать аналогию с Ялтой. США и Россия решают глобальные вопросы: безопасности, формирования нового экономического порядка после краха нынешнего. Я не могу себе представить какую-то другую пару государств — даже Китай и США, — которые могли бы обсуждать эти темы», — подчеркнул он.

