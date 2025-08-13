Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что в Европе рассматривают сценарии смены власти в Венгрии. По данным СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет добиться смещения премьер-министра республики Виктора Орбана, чтобы его место занял лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что для этого Брюсселю придется организовать госпереворот. Какие у ЕК шансы на отстранение Орбана — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Европы по смещению Орбана

СВР выяснила, что Еврокомиссия считает нынешнее руководство Венгрии помехой для «единства Европы», поэтому намерена от него избавиться. В эту кампанию включилась и Украина: Киев дестабилизирует ситуацию в Венгрии при помощи спецслужб и диаспоры.

Расчет фон дер Ляйен, утверждают в СВР, состоит в том, чтобы привести к власти оппозиционера Мадьяра на парламентских выборах весной 2026-го или даже раньше. Профинансировать этот план готовы немецкие партийные фонды, правозащитные НПО из Норвегии, а также Европейская народная партия.

Пресс-бюро СВР отметило, что Брюссель пребывает в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по вопросам взаимодействия с Россией и Украиной.

«Последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой», — сказано в сообщении.

За что в ЕС ненавидят Орбана

Орбан неоднократно критиковал Евросоюз за откровенно антироссийскую политику. 13 августа он призвал Брюссель перестать демонизировать президента РФ Владимира Путина и саботировать усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Венгерский премьер считает, что европейское руководство должно «вернуться из иллюзий в реальность» и отказаться от своих попыток «блокировать единственный путь к миру». При этом накануне Орбан заявил, что Россия уже одержала победу в украинском конфликте.

Кроме того, Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров ЕС по Украине, в котором они обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru объяснил такую позицию Орбана его рациональностью.

«Орбан думает о национальных интересах. Он не слишком подвержен наднациональным институтам. Но в действительности гарантия его устойчивости — довольно тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Тот считает Орбана своим наиболее близким политическим партнером в ЕС. Поэтому Еврокомиссия де-факто действует против Трампа», — пояснил эксперт.

России же, полагает Ткаченко, в этой ситуации лучше оставаться в стороне от ситуации, поскольку у нее нет инструментов влияния на общественное мнение в странах Восточной Европы.

Что известно о сопернике Орбана

Петер Мадьяр, которого в ЕК рассматривают в качестве замены Орбану, ранее руководил Агентством по студенческим кредитам, а с 2024 года возглавляет оппозиционную партию «Уважение и свобода». Это объединение было создано в 2022 году в Эгере небольшой группой местных чиновников и предпринимателей. На парламентских выборах в том же году партия получила 0% голосов избирателей.

Оппозиционер успел организовать масштабную акцию протеста против Орбана и засветиться в нескольких скандалах. В прошлом году он опубликовал сделанную тайно запись разговора со своей бывшей женой экс-министром юстиции Венгрии Юдит Варгой. На записи Варга рассказывала о попытке главы канцелярии премьера Антала Рогана уничтожить часть доказательств по так называемому делу Волнера — Шадля. Его главным фигурантом стал бывший госсекретарь Минюста Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьёрдя Шадля.

Кроме того, газета Magyar Nemzet писала, что Мадьяр может быть причастен к покупке инсайдерской информации, которая позволила ему заработать миллионы евро на фондовой бирже. Когда венгерский телеведущий Мартин Гуляш попросил Мадьяра прокомментировать обвинения, тот быстро «свернул» беседу, а после эфира пригрозил ему расправой.

Сможет ли ЕС избавиться от Орбана

По словам Ткаченко, Орбан — суперпопулярный политик. Поэтому ради его отстранения ЕК придется прибегнуть к государственному перевороту.

«Для Еврокомиссии нет никаких ограничений и красных линий. Но все-таки Венгрия — это суверенная страна со своими собственными мощными политическими институтами. Орбан — популярный политик. Поэтому шансы Еврокомиссии достичь своей цели — менее 50%», — считает эксперт.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru предположил, что в попытке сместить Орбана Брюссель воспользуется методами, уже опробованными в других европейских странах.

«Методы у них одни и те же — цветные революции, ничего более умного они пока не придумали. Начнутся массовые выступления проплаченной группы населения — в основном студентов или временно неработающих, то есть тех, кто нуждается. Это уже повторялось на Украине, в Сербии, Молдавии», — отметил политик.

Однако в конечном итоге, полагает Джабаров, эта тактика выйдет боком самим европейским лидерам.

«Кто сейчас руководит европейскими странами? Там нет ни одного выборного лица. Как канцлер Мерц пришел к власти? Его утвердили не с первого раза. Что говорить о фон дер Ляйен, которая никем не избиралась и не будет избираться. То, что они у себя творят, рано или поздно закончится плачевно. У них действительно будут революции, но не цветные, а настоящие, в которых уставший народ сметет эти марионеточные режимы», — подчеркнул политик.

Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана
