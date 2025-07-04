Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил о планах нескольких оппозиционных партий сформировать единый блок для участия в парламентских выборах, которые намечены на сентябрь. По его словам, о создании коалиции может быть объявлено до конца июля. Лидеры альянса уверены: их приход к власти позволил бы добиться отставки президента республики Майи Санду. Есть ли у молдавской оппозиции реальный шанс на победу и как она будет выстраивать отношения с Россией — в материале NEWS.ru.

Что известно об оппозиционном блоке в Молдавии

Додон 4 июля написал в своем Telegram-канале, что молдавские оппозиционные партии ведут переговоры об объединении в коалицию. По его словам, у блока пока нет названия. Решение о его формировании будет принято и объявлено до конца июля, подчеркнул политик. «Есть все шансы, что [переговоры] увенчаются успехом и блок будет создан», — добавил он.

Инициатива об объединении оппозиционных сил принадлежит гражданской платформе «За Молдову». Ее представители считают, что консолидация позволит политическим движениям республики эффективно противостоять действующей власти. Предполагается, что в блок войдут Партия социалистов, возглавляемая Додоном, Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, а также движение «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru отметил, что в последнее время молдавской оппозиции не удавалось объединиться. «Это получалось в прошлом. Иногда оппозиция приводила к власти президента или правительство. Но с экономической точки зрения ориентация Молдовы на Запад сейчас проваливается. Поэтому, если удастся объединиться широкому спектру политических сил, судьба республики может измениться», — полагает он.

Как будут проходить парламентские выборы в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Сейчас законодательный орган контролируется прозападной Партией действия и солидарности (ПДС), основанной Санду, члены которой имеют 61 из 101 мандата. Второе место по величине фракции у оппозиционного блока социалистов и коммунистов — он представлен 29 депутатами.

Предвыборную обстановку в республике уже можно назвать напряженной. В марте в аэропорту Кишинева была задержана башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, которую молдавские власти обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в стране партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах 2023 года. Гуцул считает дело сфабрикованным и политически мотивированным. Сейчас она находится под домашним арестом, вердикт по ее делу будет вынесен 5 августа.

Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Родион Прока/РИА Новости

В конце июня в кишиневском аэропорту также были задержаны оппозиционные депутаты, которые вернулись с Петербургского международного экономического форума. Парламентарий Василий Боля, оказавшийся в числе задержанных, написал в своих соцсетях: «Чтобы стать заклятым врагом Майи Санду и ПДС, достаточно отправиться в зарубежную рабочую поездку. В этом случае вас на несколько часов задержат в аэропорту и подвергнут всевозможному давлению под предлогом „дополнительных проверок“».

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru отметил, что в Молдавии и ряде других государств создана «политическая система брандмауэр».

«Разрешается конкуренция внутри тех, кто признает власть европейской империи в лице Еврокомиссии. Если вы выступаете критически, в отношении вас выстраивается глухая стена. Судите сами: Марин Ле Пен арестована, сейчас начата процедура запрета главной оппозиционной партии ФРГ „Альтернатива для Германии“. А выборы в таких странах, как Румыния и Молдавия, откровенно сфальсифицированы», — подчеркнул он.

Какие шансы у оппозиции на выборах в Молдавии

Компания IMAS провела опрос, который показал, что за потенциальный блок левых оппозиционных партий на грядущих выборах готовы отдать голоса почти 35% жителей Молдавии. При этом Додон в мае отмечал, что в случае прихода оппозиции к власти президентству Санду может прийти конец. Политик напомнил, что они не признали победу действующего лидера на выборах осенью 2024 года.

«Уверен, что после смены власти в Молдавии очень быстро начнутся расследования, которые могут и должны привести к отставке Майи Санду и проведению досрочных президентских выборов», — сказал Додон в эфире молдавского канала «ТВЦ21».

Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ткаченко предположил, что действующая власть в Молдавии, а также руководство Евросоюза сделают все, чтобы не допустить к власти «неугодных» политиков.

«Это может быть недопуск отдельных кандидатов на выборы, запрет отдельных политических движений, давление на Гуцул и так далее. Власть может попытаться использовать какие-то налоговые инструменты, чтобы увеличить зарплаты госслужащим. Кишинев может при случае напомнить, что оппозиция никак себя не показала, а она все-таки фатальных ошибок не совершила — например, не стала сближаться с Украиной и поддерживать ее в военном плане, а также обострять ситуацию с Приднестровьем», — пояснил собеседник.

По мнению Маркова, у молдавской оппозиции есть шанс объединиться, однако возможностей развернуться этому блоку не дадут. Тем не менее, если бы он сумел победить на выборах, у отношений Молдавии и России мог бы появиться второй шанс, уверен политолог.

«Наши отношения радикально улучшились бы, молдаване хотят этого. Но именно поэтому оппозицию и не пропустят. Если бы они заявляли, что Россия — враг, а преступления киевского режима и государственный терроризм — это очень хорошо, им бы дали прийти к власти», — подчеркнул эксперт.

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