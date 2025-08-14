Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе

15 августа на военной базе в Анкоридже состоятся переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они уже вызвали истерику в Европе, поскольку там опасаются, что лидеры РФ и США не только договорятся по Украине, но и «поделят мир» без участия европейцев. К каким соглашениям могут прийти Москва и Вашингтон и станет ли саммит на Аляске «новой Ялтой» — в материале NEWS.ru.

Как реагирует Европа на саммит Путина и Трампа

Известие о предстоящих переговорах Путина и Трампа вызвало паническую реакцию в Европе. Так, в преддверии саммита на Аляске главы МИД Евросоюза провели 11 августа видеоконференцию, по итогам которой руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас призвала к продолжению давления на Москву. «Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот так мы закончим эту войну», — заявила она.

13 августа состоялась видеоконференция с участием лидеров ЕС, председателя Европейского совета Антониу Кошту, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского, к которой позже подключился и Трамп. Судя по истеричной реакции европейских СМИ и украинского лидера, который прибыл на встречу в состоянии наркотического опьянения, ничего европейцам добиться не удалось.

Зеленский не должен соглашаться на условия Трампа и Путина, заявила позднее британская газета The Times. По ее мнению, вместо диалога и дипломатических усилий, Киев должен получить от Запада гарантии безопасности, а в случае, если Украине все-таки удастся добиться перемирия, то она сможет перевооружиться и продолжить добиваться своих целей на поле боя.

«Продолжавшаяся всю неделю после встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом кампания под лозунгом, что судьба Украины не может решаться без участия Лондона, Брюсселя и Киева, окончилась провалом», — констатировал в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Станет ли саммит Путин — Трамп новой Ялтой

По мнению Воробьева, опасения Великобритании и ЕС, что без них может решиться судьба Украины, «просто мелочны».

«Там РФ и США будут обсуждать гораздо более крупные стратегические вопросы, которые имеют мало отношения к собственно Украине и СВО», — уверен политолог. При этом, по его словам, «новой Ялты» — решения «судеб мира» — не будет.

«Еще не было мировой войны и победителей в ней, чтобы делить весь мир. Да и вес в мире у современных США и России не тот, что в 1945 году», — пояснил он.

Ялтинская конференция — это был уникальный момент в мировой истории, поэтому прямая аналогия между нынешней встречей и той не очень подходит, пояснил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Но, по его словам, сам факт того, что Соединенные Штаты в лице их президента, инициировавшие нынешний конфликт с 2014 года и поднимавшие ставки в течение 11 лет — и санкционные, и дипломатические, — и де-факто полностью управлявшие войной на Украине против России, принимают российского президента на своей территории, говорит о том, что Европа осталась за скобками.

«Мнение ЕС никого особенно не интересует. И вот в этом смысле можно рассматривать аналогию с Ялтой», — сказал Ткаченко NEWS.ru.

Что будет обсуждаться на встрече в Анкоридже

По мнению Ткаченко, как минимум половина времени на встрече Путина и Трампа будет уделена вопросам геостратегической безопасности.

«С одной стороны, американский лидер хочет прослыть миротворцем, получить Нобелевскую и вообще завершить конфликты на планете. Но это довольно абстрактная для него цель. Главное — он хочет продвигать бизнес-интересы Соединенных Штатов в мире, менять торговый баланс в пользу США или устранять дисбаланс. И в этом смысле последние несколько месяцев было названо немало сюжетов, которые вполне могут быть предметом для обсуждения», — указал эксперт.

Эльмендорф — Ричардсон (военная база) Фото: Javier Alvarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ткаченко считает, что для Трампа реальные интересы сходятся на арктическом регионе. «Ему интересен доступ к российской энергетике, к российской Арктике и к возможности для американского капитала спокойно инвестировать в различные проекты в отечественной экономике: редкоземельные металлы, нефть, газ и так далее. Все эти позиции были у заокеанского бизнеса, пока он их не потерял после введения санкций», — напомнил Ткаченко.

Также, по его словам, крайне важным вопросом является истечение сроков договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Также Москва и Вашингтон могли бы начать обсуждение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

В пользу этого говорит обнародованный 14 августа состав российской делегации на переговорах, в которую вошли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Читайте также:

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай

«Хрюкающие подсвинки»: как Дмитрий Медведев ставит на место врагов России

Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию