14 августа 2025 в 02:02

В Британии озвучили, чего испугался Зеленский перед визитом в Берлин

Guardian: Зеленский приехал на встречу в ФРГ из-за страха ссоры с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встрече с западными лидерами из-за страха, сообщает The Guardian. Причиной его испуга и личного присутствия на мероприятии стало желание избежать новой конфронтации с главой Белого дома Дональдом Трампом перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске.

Встреча в Берлине проходила в два этапа. Сначала была организована видеоконференция с участием европейских лидеров, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. Затем прошла онлайн-дискуссия с подключением Трампа.

На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом, — отмечает издание.

Ранее Трамп сообщал, что участие президента Украины в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам республиканца, сначала он намерен провести беседу с президентом РФ, затем связаться с Зеленским и лишь после этого с европейскими главами государств.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
страхи
Германия
