14 августа 2025 в 19:07

Вышла замуж и погибла в 30: злой рок настиг финалистку «Мисс Россия — 2017»

Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017», первая «Вице-мисс Россия — 2017» Ксения Александрова Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017», первая «Вице-мисс Россия — 2017» Ксения Александрова Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Участница конкурса «Мисс Россия» Ксения Александрова спустя несколько недель скончалась после ДТП. Лось протаранил лобовое стекло машины, в котором девушка ехала со своим супругом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой трагедии.

Июльская авария

Российская модель, первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова умерла от травмы в результате ДТП. Авария произошла еще в начале июля в Тверской области, однако известно о ней стало только 12 августа — все это время 30-летняя девушка находилась в больнице. Несколько дней назад она скончалась.

Как рассказал MSK1.RU отец девушки Сергей Александров, она вместе с мужем ездила в Ржев, чтобы посетить мемориал Советскому солдату.

«Там очень опасная дорога с точки зрения выхода диких животных. Там люди гибнут каждую неделю. Уже после случая с Ксенией еще два ДТП было, тоже со смертельными исходами, аналогичные», — сказал Александров.

Лось оторвал крышу машины

Поздним вечером на дорогу перед Porsche выбежал лось. Ксения была на пассажирском кресле, за рулем находился 43-летний супруг. Он не пострадал, а девушку госпитализировали.

Животное пробило лобовое стекло и всем весом врезалось в девушку. С травмой головы Александрову доставили в московский НИИ имени Склифосовского.

«Он (лось. — NEWS.ru) выскочил перед машиной, и машина его сбила. Она (Ксения. — NEWS.ru) была на пассажирском сидении, а муж за рулем. С ним все хорошо. Лось, пролетая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и улетел назад», — рассказал отец девушки.

Вице-мисс Россия — 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова Вице-мисс Россия — 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова Фото: Социальные сети

Практикующий психолог

Ксения родилась в Москве в 1994 году. В 2017 году она выступила на конкурсе «Мисс Россия» и получила титул «Первая Вице-мисс», затем представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». В топ-16 полуфиналисток она не вошла.

Девушка окончила РЭУ им. Г. В. Плеханова и МПГИ. Помимо работы профессиональной модели, она была практикующим психологом, а всего за четыре месяца до трагической аварии вышла замуж. Ей было 30 лет. В аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» опубликовали пост с соболезнованиями.

«Организация „Мисс Вселенная“ выражает глубочайшие и сердечные соболезнования родным, близким и всем, чья жизнь соприкасалась с Ксенией Александровой. Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье „Мисс Вселенная“ и за ее пределами. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать», — говорится в сообщении.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
