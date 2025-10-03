Всемирный день защиты животных: помоги тем, кто не может попросить о помощи

4 октября в России и десятках других стран отмечают Всемирный день защиты животных. Это экологический праздник, напоминающий об ответственности, которую человечество несет перед своими «соседями по планете». О том, как отмечают День защиты животных 4 октября и как каждый из нас может помочь другим жителям Земли, читайте в материале NEWS.ru.
История праздника: почему его отмечают 4 октября
День защиты животных зародился в Германии с легкой руки Генриха Циммермана — писателя, редактора журнала «Человек и собака» и зоозащитника. Впервые экологический ивент провели в Берлине 24 марта 1925 года. Тогда Циммерману удалось собрать 5 тысяч человек в берлинском Дворце спорта.
В 1929 году немецкий праздник перенесли на 4 октября. Теперь он совпал с днем поминовения католического святого Франциска Ассизского, считающегося покровителем животных. Все это время Циммерман работал над популяризацией экоивента. Постепенно к празднованию уже Международного дня защиты животных присоединились Австрия, Швейцария и Чехословакия. А в 1931 году на Конгрессе всемирных организаций по защите животных во Флоренции было решено сделать праздник всемирным (все так же стараниями Циммермана).
С тех пор перечень государств, отмечающих Всемирный день защиты животных, только расширяется. Россия присоединилась к их числу в 2000 году. В экопраздник проводятся:
тематические лекции и семинары;
выставки бездомных животных;
благотворительные акции;
образовательные квесты для детей и не только.
Каждый год великобританский благотворительный фонд Naturewatch определяет тему праздника. В 2025 году День защиты животных проходит под девизом «Спасите животных! Спасите планету!».
Красная книга: какие животные под угрозой исчезновения
В 2025 году в День защиты животных стоит в первую очередь вспомнить о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Среди причин вымирания животных — изменения климата, а также браконьерство, засорение окружающей среды, вырубка лесов и другие примеры человеческой деятельности.
Вымирающие виды зафиксированы в так называемой Красной книге. Последнее переиздание российской Красной книги, которую ведет департамент охоты, включает 443 вида. В их числе:
красный волк;
белый медведь;
медновский и берингийский песцы;
кавказская выдра;
манул;
кавказская лесная кошка;
снежный барс;
амурский тигр;
дальневосточный и переднеазиатский леопарды;
некоторые подвиды обыкновенных тюленей;
некоторые подвиды моржей;
лошадь Пржевальского;
сибирский горный козел;
серый кит;
беломордый дельфин;
гренландский кит;
японский гладкий кит;
алтайский горный баран и многие другие.
Как помочь животным: от волонтерства в приюте до кормушки для птиц
Всемирный день защиты животных — подходящий день для того, чтобы задуматься о том, что именно вы можете сделать для фауны и флоры нашей планеты. Существует масса способов помочь животным. Некоторые из этих способов даже не требуют уймы времени и сил.
Начните с экологии
Изменения климата и засорение окружающей среды серьезно влияют на самочувствие животных. Поэтому стоит следовать простым правилам:
не оставляйте после себя мусор;
не разводите костры в лесу;
контролируйте расход воды и электроэнергии;
учите детей бережному отношению к природным ресурсам.
Если вы готовы пойти чуть дальше, научитесь сортировать мусор. Можно начать с одного вида отходов, например с пластика. Сперва это может казаться тяжелым и энергозатратным, но достаточно немного терпения — и вы войдете в колею.
Кормите птиц
Простой способ помочь животным — установить кормушки для птиц. Только учтите, что кормить пернатых стоит не мучным, а:
просом;
овсом;
нежареными семенами тыквы и подсолнечника;
сырым пшеном;
сушеной кукурузой;
несоленым салом;
овсяными хлопьями.
Нельзя давать птицам сдобу, испорченные продукты, заплесневелый хлеб, соленое и перченое, жареное и копченое.
Жертвуйте средства приютам и фондам защиты животных
Если вы готовы к финансовым вложениям, найдите приют для бездомных животных или экофонд, которому готовы помогать. Обязательно убедитесь, что это реальная организация, чтобы не перевести деньги мошенникам. Для этого изучите документацию, если она есть в открытом доступе, или социальные сети проекта (многие приюты выкладывают отчеты о своей деятельности в Сеть). Если у вас нет возможности сделать крупное пожертвование, не переживайте: небольшая сумма тоже будет иметь вес. С миру по нитке.
Станьте волонтером
Если вы готовы пойти дальше, станьте волонтером, например в приюте. Даже если вы не собираетесь чистить вольеры, дело для вас все равно найдется. Так, во многих приютах волонтеры требуются не для уборки, а для социализации животных: прогулок, общения, базовой дрессировки и так далее. Можно также помочь работникам приюта в кормежке и наполнении поилок чистой водой.
Станьте веганом или вегетарианцем (если готовы)
Один из видов защиты животных — это борьба с их эксплуатацией. Поэтому многие зооактивисты отказываются от продуктов животного происхождения, а также от вещей из кожи и меха и тестируемых на животных товарах (от косметики до табака). Это достаточно радикальный шаг, так что подходить к нему стоит с умом. В идеале посоветуйтесь с врачом, чтобы он помог вам составить полноценный рацион без мясомолочной продукции.
Известные фонды и проекты по защите животных в России
В День защиты животных стоит помочь фондам и другим организациям, занимающимся охраной фауны. Это может быть как приют в вашем районе, так и:
центры стерилизации и вакцинации бездомных животных;
проекты, организующие помощь приютам;
организации, занимающиеся помощью бездомным животным в регионах без государственных приютов;
компании, занимающиеся спасением животных после несчастных случаев и природных катастроф;
программы помощи тяжелобольным и престарелым животным;
региональные фонды защиты вымирающих животных;
фонды защиты городских животных;
правозащитные экологические организации.
День защиты животных в 2025 году — это подходящая дата для того, чтобы переосмыслить собственную роль в мире и вступиться за тех, кто не может спасти себя самостоятельно.