Всемирный день защиты животных: помоги тем, кто не может попросить о помощи

Всемирный день защиты животных: помоги тем, кто не может попросить о помощи

4 октября в России и десятках других стран отмечают Всемирный день защиты животных. Это экологический праздник, напоминающий об ответственности, которую человечество несет перед своими «соседями по планете». О том, как отмечают День защиты животных 4 октября и как каждый из нас может помочь другим жителям Земли, читайте в материале NEWS.ru.

История праздника: почему его отмечают 4 октября

День защиты животных зародился в Германии с легкой руки Генриха Циммермана — писателя, редактора журнала «Человек и собака» и зоозащитника. Впервые экологический ивент провели в Берлине 24 марта 1925 года. Тогда Циммерману удалось собрать 5 тысяч человек в берлинском Дворце спорта.

В 1929 году немецкий праздник перенесли на 4 октября. Теперь он совпал с днем поминовения католического святого Франциска Ассизского, считающегося покровителем животных. Все это время Циммерман работал над популяризацией экоивента. Постепенно к празднованию уже Международного дня защиты животных присоединились Австрия, Швейцария и Чехословакия. А в 1931 году на Конгрессе всемирных организаций по защите животных во Флоренции было решено сделать праздник всемирным (все так же стараниями Циммермана).

С тех пор перечень государств, отмечающих Всемирный день защиты животных, только расширяется. Россия присоединилась к их числу в 2000 году. В экопраздник проводятся:

тематические лекции и семинары;

выставки бездомных животных;

благотворительные акции;

образовательные квесты для детей и не только.

Каждый год великобританский благотворительный фонд Naturewatch определяет тему праздника. В 2025 году День защиты животных проходит под девизом «Спасите животных! Спасите планету!».

Сбор пожертвований на благотворительной выставке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Красная книга: какие животные под угрозой исчезновения

В 2025 году в День защиты животных стоит в первую очередь вспомнить о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Среди причин вымирания животных — изменения климата, а также браконьерство, засорение окружающей среды, вырубка лесов и другие примеры человеческой деятельности.

Вымирающие виды зафиксированы в так называемой Красной книге. Последнее переиздание российской Красной книги, которую ведет департамент охоты, включает 443 вида. В их числе:

красный волк;

белый медведь;

медновский и берингийский песцы;

кавказская выдра;

манул;

кавказская лесная кошка;

снежный барс;

амурский тигр;

дальневосточный и переднеазиатский леопарды;

некоторые подвиды обыкновенных тюленей;

некоторые подвиды моржей;

лошадь Пржевальского;

сибирский горный козел;

серый кит;

косатка;

беломордый дельфин;

гренландский кит;

японский гладкий кит;

алтайский горный баран и многие другие.

Животные Красной книги: косатки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как помочь животным: от волонтерства в приюте до кормушки для птиц

Всемирный день защиты животных — подходящий день для того, чтобы задуматься о том, что именно вы можете сделать для фауны и флоры нашей планеты. Существует масса способов помочь животным. Некоторые из этих способов даже не требуют уймы времени и сил.

Начните с экологии

Изменения климата и засорение окружающей среды серьезно влияют на самочувствие животных. Поэтому стоит следовать простым правилам:

не оставляйте после себя мусор;

не разводите костры в лесу;

контролируйте расход воды и электроэнергии;

учите детей бережному отношению к природным ресурсам.

Если вы готовы пойти чуть дальше, научитесь сортировать мусор. Можно начать с одного вида отходов, например с пластика. Сперва это может казаться тяжелым и энергозатратным, но достаточно немного терпения — и вы войдете в колею.

Как помочь животным Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кормите птиц

Простой способ помочь животным — установить кормушки для птиц. Только учтите, что кормить пернатых стоит не мучным, а:

просом;

овсом;

нежареными семенами тыквы и подсолнечника;

сырым пшеном;

сушеной кукурузой;

несоленым салом;

овсяными хлопьями.

Нельзя давать птицам сдобу, испорченные продукты, заплесневелый хлеб, соленое и перченое, жареное и копченое.

Жертвуйте средства приютам и фондам защиты животных

Если вы готовы к финансовым вложениям, найдите приют для бездомных животных или экофонд, которому готовы помогать. Обязательно убедитесь, что это реальная организация, чтобы не перевести деньги мошенникам. Для этого изучите документацию, если она есть в открытом доступе, или социальные сети проекта (многие приюты выкладывают отчеты о своей деятельности в Сеть). Если у вас нет возможности сделать крупное пожертвование, не переживайте: небольшая сумма тоже будет иметь вес. С миру по нитке.

Станьте волонтером

Если вы готовы пойти дальше, станьте волонтером, например в приюте. Даже если вы не собираетесь чистить вольеры, дело для вас все равно найдется. Так, во многих приютах волонтеры требуются не для уборки, а для социализации животных: прогулок, общения, базовой дрессировки и так далее. Можно также помочь работникам приюта в кормежке и наполнении поилок чистой водой.

Животные в приюте для кошек «Пушистый друг» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Станьте веганом или вегетарианцем (если готовы)

Один из видов защиты животных — это борьба с их эксплуатацией. Поэтому многие зооактивисты отказываются от продуктов животного происхождения, а также от вещей из кожи и меха и тестируемых на животных товарах (от косметики до табака). Это достаточно радикальный шаг, так что подходить к нему стоит с умом. В идеале посоветуйтесь с врачом, чтобы он помог вам составить полноценный рацион без мясомолочной продукции.

Известные фонды и проекты по защите животных в России

В День защиты животных стоит помочь фондам и другим организациям, занимающимся охраной фауны. Это может быть как приют в вашем районе, так и:

центры стерилизации и вакцинации бездомных животных;

проекты, организующие помощь приютам;

организации, занимающиеся помощью бездомным животным в регионах без государственных приютов;

компании, занимающиеся спасением животных после несчастных случаев и природных катастроф;

программы помощи тяжелобольным и престарелым животным;

региональные фонды защиты вымирающих животных;

фонды защиты городских животных;

правозащитные экологические организации.

День защиты животных в 2025 году — это подходящая дата для того, чтобы переосмыслить собственную роль в мире и вступиться за тех, кто не может спасти себя самостоятельно.