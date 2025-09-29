Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:59

Одинокий кит-убийца постоянно приплывает к одному и тому же побережью

У берегов Канады нашли одинокую косатку, которая больше 20 лет выживает без стаи

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

У берегов Канады уже два десятилетия наблюдают уникальное природное явление: косатка по кличке Старый Том регулярно появляется в заливе Мэн, оставаясь единственным известным представителем своего вида в этих водах, сообщает Smithsonian Magazine. Морской хищник постоянно плавает в одиночестве, что противоречит всем известным научным данным о социальном поведении косаток.

Не думаю, что я когда-либо слышала об одинокой косатке, которая оставалась бы совсем одна так долго. Это очень любопытно, — рассказала журналистам исследователь Дебора Джайлс из SeaDoc Society.

Исследователей поразило, что Старый Том уже два десятилетия плавает без сородичей, хотя такие косатки обычно никогда не покидают свои стаи. Особенно загадочным посчитали его мирное сосуществование с дельфинами, что указывает на рыбоядный рацион хищника.

Ученые предположили, что кит-убийца может принадлежать к канадской популяции косаток, возможно, с острова Ньюфаундленд. Его частые появления у побережья Новой Англии вызывают растущий интерес — билеты на наблюдение за уникальным китом раскупаются мгновенно. Однако происхождение и причины одиночества косатки остаются неразгаданными, поскольку для точного анализа необходим генетический материал, который пока не удалось получить.

Примечательно, что историческое название косаток как «китов-убийц» возникло вследствие лингвистической ошибки. При переводе с испанского оригинала asesina ballenas, означающего «убийца китов», термин был ошибочно адаптирован в английском языке как killer whale. Это название закрепилось, хотя отражает не реальную опасность для человека, а охотничьи привычки этих морских хищников.

Ранее сообщалось, что туристы из Исландии стали очевидцами схватки белого и черного медведей во время путешествия по северной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Инцидент произошел, когда медведица кормила медвежат тушей тюленя.

