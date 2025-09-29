Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:09

Туристы стали свидетелями схватки белого и черного медведей в Канаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Туристы из Исландии стали очевидцами схватки белого и черного медведей в северной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщает телеканал CBC. Они наблюдали, как медведица с медвежонком кормились тушей тюленя.

Черный медведь появился внезапно. Между животным и одной из медведиц произошла драка. Черный медведь вынужденно отступил.

Один из туристов Йон Сигурдссон рассказал, что слышал истории о встречах белых и черных медведей в дикой природе, но прежде не было доказательств. Теперь многие сомневаются в подлинности фотографий такой встречи. Они полагают, что снимки созданы с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском мужчину, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

На оперативном совещании в правительстве Камчатки врио министра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрий Щипицын заявил, что медведь, вероятно, приплыл в город через бухту. По его словам, хищник, скорее всего, никогда не сталкивался с людьми, ему оказалась непривычна городская среда, что объясняет такое агрессивное поведение.

медведи
белые медведи
дикие животные
Канада
