Туристы стали свидетелями схватки белого и черного медведей в Канаде

Туристы из Исландии стали очевидцами схватки белого и черного медведей в северной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщает телеканал CBC. Они наблюдали, как медведица с медвежонком кормились тушей тюленя.

Черный медведь появился внезапно. Между животным и одной из медведиц произошла драка. Черный медведь вынужденно отступил.

Один из туристов Йон Сигурдссон рассказал, что слышал истории о встречах белых и черных медведей в дикой природе, но прежде не было доказательств. Теперь многие сомневаются в подлинности фотографий такой встречи. Они полагают, что снимки созданы с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском мужчину, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

На оперативном совещании в правительстве Камчатки врио министра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрий Щипицын заявил, что медведь, вероятно, приплыл в город через бухту. По его словам, хищник, скорее всего, никогда не сталкивался с людьми, ему оказалась непривычна городская среда, что объясняет такое агрессивное поведение.