На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину Задравший пенсионерку на Камчатке медведь раньше не сталкивался с людьми

Медведь, который напал на 84-летнюю пенсионерку возле школы в Петропавловске-Камчатском, вероятно, приплыл в город через бухту, заявил на оперативном совещании в правительстве Камчатки врио министра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрий Щипицын. По его словам, хищник, скорее всего, никогда не сталкивался с людьми, ему оказалась непривычна городская среда, что объясняет такое агрессивное поведение. Трансляция заседания доступна на RuTube.

Пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник — нетипичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его агрессивное поведение, — подчеркнул врио главы ведомства.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском мужчину, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

В связи с участившимися случаями выхода медведей в город в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Кроме того, власти усилили контрольные мероприятия вблизи социальных объектов, а в школах прошли родительские собрания на тему безопасности.