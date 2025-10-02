В России могут взлететь тарифы на вывоз мусора «РГ»: стоимость вывоза мусора в России может увеличиться в десять раз

В России тарифы на утилизацию отходов могут вырасти в десять раз, сообщили в Российском экологическом операторе. Это станет реальным, если в стране не будут активно развиваться мощности для переработки мусора, передает «Российская газета».

Руководитель департамента по вторичным материалам РЭО Андрей Рудаков подчеркнул, что некоторые крупные компании считают строительство нового полигона более экономически выгодным, чем переработку отходов. Однако найти подходящие участки для таких объектов вблизи крупных городов крайне сложно. Он также отметил, что сейчас часть отходов из Москвы отправляется в Калугу.

Наверное, ей (Москве. — NEWS.ru) потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять. Тариф <…> станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет, — прокомментировал Рудаков.

