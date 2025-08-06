Крупнейший завод в Европе по переработке льна откроют на Дону

В Азовском районе Ростовской области в 2025 году начнет работу новый завод по переработке льна и производству льняного масла, сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. По его словам, предприятие стоимостью 3 млрд рублей станет крупнейшим в Европе, передает РБК.

Китай, Бельгия, Польша и ряд других стран покупают российский лен как сырье, чтобы создавать продукты высших переделов с добавленной стоимостью на своей территории. Новый большой переработчик изменит эту картину, — поделился Бураков.

Он отметил, что завод будет перерабатывать до 150 тысяч тонн льна ежегодно, производя 50–55 тысяч тонн льняного прессового масла и 90 тысяч тонн жмыха. Ранее в России никто не занимался переработкой льна в таких масштабах.

