Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:41

Крупнейший завод в Европе по переработке льна откроют на Дону

В Ростовской области запустят крупнейший завод в Европе по переработке льна

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

В Азовском районе Ростовской области в 2025 году начнет работу новый завод по переработке льна и производству льняного масла, сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. По его словам, предприятие стоимостью 3 млрд рублей станет крупнейшим в Европе, передает РБК.

Китай, Бельгия, Польша и ряд других стран покупают российский лен как сырье, чтобы создавать продукты высших переделов с добавленной стоимостью на своей территории. Новый большой переработчик изменит эту картину, — поделился Бураков.

Он отметил, что завод будет перерабатывать до 150 тысяч тонн льна ежегодно, производя 50–55 тысяч тонн льняного прессового масла и 90 тысяч тонн жмыха. Ранее в России никто не занимался переработкой льна в таких масштабах.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области создадут новое высшее военно-инженерное командное училище. Учебное заведение будет готовить специалистов с учетом опыта СВО и разместится на базе 210-го межвидового регионального учебного центра Минобороны.

Россия
Ростовская область
заводы
переработка
предприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.