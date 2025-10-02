Новый российский закон «нацелился» на карманы охотников

В России с 1 января 2026 года планируется значительное увеличение ставок сборов за добычу охотничьих ресурсов, при этом плательщиками останутся только физические лица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на одобренную правительственной комиссией инициативу. Стоимость охоты на разные виды животных вырастет до пяти раз.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, стоимость добычи лося или благородного оленя увеличится с 1,5 до 7,8 тысячи рублей, овцебыка — с 15 тысяч рублей до 78 тысяч, сайгака — с 300 рублей до 1,56 тысячи, косули, кабана или рыси — с 450 до 2,34 тысячи рублей. При этом госпошлина за разрешение вырастет в два раза — до 1,3 тысячи рублей.

Сейчас охота, особенно для удовольствия, на экзотических животных — не для бедных, и если она станет еще дороже, не страшно, — отметил адвокат Вадим Егулемов.

В то же время анонимный представитель регионального охотничьего сообщества в беседе с изданием отметил, что резкий рост ставок может привести к увеличению браконьерства. По его мнению, такое может произойти в удаленных регионах, где охота для многих является способом пропитания.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России ввели экзамен для получения охотничьего билета. Сдавать тест будут россияне, впервые получающие билет, и те, у кого он аннулирован. Экзамен содержит 100–200 вопросов, для успешного прохождения испытуемый должен ответить правильно на 75% из них.