03 октября 2025 в 08:15

Поставки российского СПГ в Европу с начала года сократились

Россия за девять месяцев года сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза сократился на 7% в период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel. Общий объем поставок приблизился к 15 млрд куб. м.

В частности, в сентябре текущего года поставки российского СПГ составили 1,1 млрд кубометров. Это значительно ниже показателя сентября 2024 года.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе — сентябре 2025 года составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м годом ранее. В частности, в сентябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,1 млрд куб. м (на уровне августа) против 1,55 млрд куб. м в сентябре 2024 года, — указано в сообщении.

При этом объемы поставок СПГ из других регионов в ЕС вырос. В сентябре 2025 года поставки с американского направления увеличились на 16% по сравнению с августом и достигли 7,9 млрд кубических метров.

За первые девять месяцев 2025 года совокупный импорт европейскими странами сжиженного природного газа из США и Тринидада и Тобаго вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65,3 млрд кубических метров. Этот рост компенсировал снижение поставок из Российской Федерации.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если страны Евросоюза откажутся от российского сжиженного природного газа, то они столкнутся с дефицитом топлива. Он отметил, что в основном СПГ из РФ импортируют Бельгия, Франция и Испания.

СПГ
Евросоюз
поставки
импорт
