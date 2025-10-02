В Европе установили новый рекорд по импорту СПГ в 11,4 млрд кубометров

Европа импортировала в сентябре 11,4 млрд кубометров СПГ, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Всего с начала лета в страны сообщества было поставлено 70 млрд кубометров сжиженного газа.

Отмечается, что поставки СПГ в ЕС в сентябре были на 18% больше, чем в предыдущем месяце, и на 44% больше, чем в том же месяце 2024 года. Всего с начала года газотранспортная система Европы получила более 104 млрд кубометров топлива.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия предложит запретить закупки российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года. Это на год раньше, чем планировалось.

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что если страны Евросоюза откажутся от российского сжиженного природного газа, то они столкнутся с дефицитом топлива. Он отметил, что в основном СПГ из РФ импортируют Бельгия, Франция и Испания. При этом эксперт считает, что Катар и США могут заменить около половины поставок российского СПГ. Он добавил, что дефицит может быть закрыт за счет сокращения потребления газа.