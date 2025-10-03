Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 08:30

Лукашенко сделал одно предложение в важный для Германии день

Лукашенко заявил, что Германия и Белоруссия должны делать шаги навстречу

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением в адрес Германии, призвав обе стороны мудро осуществлять взаимные шаги навстречу, сообщает пресс-служба главы РБ. Данное заявление прозвучало в его поздравлении, направленном народу ФРГ по случаю Дня германского единства.

Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу, — сказал лидер республики.

В своем обращении Лукашенко отметил, что процесс объединения Германии, завершившийся в 1990 году, представляет собой одно из наиболее важных событий в новейшей европейской истории. Он также акцентировал внимание на решении Белоруссии продлить безвизовый порядок въезда для граждан государств Европейского союза, включая Германию.

Ранее президент заявил, что именно России следует выполнять центральную функцию в процессе развития Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. По его мнению, у российского руководства должен существовать конкретный план, направленный на объединение этих организаций.

До этого белорусский лидер дал оценку решению Польши о закрытии границы с Белоруссией, назвав этот шаг недружественным по отношению к Китаю. Он указал, что данная мера обусловлена в первую очередь политическими и имиджевыми причинами, а не экономическими расчетами.

Германия
Белоруссия
Александр Лукашенко
политика
