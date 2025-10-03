Треки рэпера-иноагента начали использовать в олимпиадах по русскому языку Строчки из песни иноагента Оксимирона заметили в олимпиаде по русскому языку

Тексты песен Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) теперь используются в заданиях олимпиад по русскому языку, проводимых в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Ученики 11-х классов из сочинской школы № 25 стали одними из первых, кто столкнулся с подобными заданиями.

Как сообщили школьники, на прошедшей олимпиаде им встретилась строчка из раннего трека Оксимирона «Я хейтер». В задании автора обозначили как «известного рэпера», не раскрывая его полного имени и не упоминая о присвоенном в России статусе иноагента.

В 2022 году Оксимирон публично осудил СВО и организовал за рубежом серию благотворительных выступлений для сбора помощи пострадавшим. На территории России в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанностей, предусмотренных для иноагентов, а также он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту поджога входной двери в жилом доме на Социалистической улице. Данная квартира принадлежит Оксимирону. Предварительно установленный материальный ущерб оценивается в 20 тысяч рублей, а лица, совершившие поджог, в настоящее время разыскиваются.